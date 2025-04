Pampita reveló el outfit infalible con las botas que son furor

Pampita sabe exactamente qué ponerse para cada ocasión y, en su reciente paso por un exclusivo evento en Córdoba, enseñó cuál es el outfit que nunca falla para un look canchero sin mucho esfuerzo.

Pampita viene de un viaje por Estados Unidos, entre Miami y eventos top, pero su vuelta a Argentina no la alejó ni un segundo de la moda. Invitada a un evento de una reconocida marca de indumentaria, la modelo eligió un vestido ajustado con escote en V y frunces en la parte delantera fue la base del look. Para marcar su silueta y darle un plus, sumó un cinturón con doble hebilla plateada, un detalle simple pero bastante efectivo.

Las estrellas, sin dudas, fueron las botas bucaneras. Con punta definida y taco, estas botas tienen la capacidad de elevar cualquier outfit. La clave de su elección estuvo en la caña levemente suelta, evitando pliegues innecesarios pero permitiendo libertad de movimiento.

La elección del total black con acentos en metal no solo fue acertada para el evento, sino que también nos demuestra que hay piezas que son infalibles, y que si las combinás bien, podés llevarlas una y otra vez sin que pierdan su impacto. Y es que, más allá de los brillos y las prendas de lujo, lo que hace que Pampita se destaque en la moda es su capacidad de jugar con lo simple y convertirlo en algo especial.

No te pierdas el video del look all black de Pampita: