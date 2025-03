Pampita brilló en Nueva York con un vestido símil lencería: la foto

Pampita Ardohain no solo está disfrutando de su presente amoroso en The Hamptons, sino que también sigue marcando el ritmo de la moda. En sus redes sociales compartió un look nocturno que no tardó en volverse tema de conversación, sobre todo por su precio.

Instalada en la exclusiva zona de Long Island, donde su pareja, el polista Martín Pepa, tiene residencia, la modelo se mostró en una faceta relajada y más conectada con la naturaleza. Cabalgatas, paisajes de ensueño y una sonrisa que habla por sí sola. Pero entre tantas fotos campestres, hubo una que se robó toda la atención, y se trató de su look de noche con el sello de Monofuk, la marca con la que creó su colección cápsula.

El vestido en cuestión es un diseño negro de satén y encaje, con transparencias, un corte ceñido al cuerpo y un largo hasta los tobillos. Un combo sofisticado y sensual, que se puede usar tanto con sandalias bajas para un aire más relajado o con plataformas, como hizo Pampita. El precio es de $520.000 en la tienda online de la marca.

Su elección de belleza acompañó la elegancia del outfit, luciendo pelo suelto y ultra lacio, y un maquillaje natural que realza sus facciones sin excesos. Un look ideal para una noche romántica.

El satén y las transparencias seguirán siendo protagonistas en el 2025, y su vestido es la prueba de que pueden convivir en un mismo diseño de manera armoniosa. Para quienes buscan inspiración de vestidos, este look es una excelente referencia.

Así era el vestido satén y encaje que lució Pampita:

La modelo compartió en redes su look nocturno.

Con un vestido negro ceñido al cuerpo y detalles en encaje.