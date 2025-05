El tajante motivo por el que aseguran que suspendieron a Nancy Pazos de Telefe

La entrevista que Mariana Brey grabó con Javier Milei y que se emitió este lunes en A la Barbarossa (Telefe), levantó una gran polémica ya que Nancy Pazos decidió ausentarse al panel del programa en cuestión, y desde el canal le respondieron que se tome la semana.

Según Pazos, ella se abstuvo de estar presente en la emisión de esta fecha del mencionado programa para "no meter la pata" y "no escupir para arriba", dejando así en claro que su mirada crítica hacia el reportaje que le hizo Brey a Milei podría caer muy incómoda en la cúpula de Telefe.

La explicación de Nancy Pazos sobre su ausencia en A la Barbarossa

En este contexto, el periodista Damián Rojo aseguró en Viviana en vivo (El Trece), que desde Telefe decidieron suspender a Nancy Pazos por faltazo al ciclo que comanda Georgina Barbarossa.

"Te confirmo, está suspendida por una semana. Sería tarjeta naranja, que en fútbol no existe, pero más que amarilla y menos que roja porque todavía no la expulsaron", comenzó el especialista en espectáculos.

Luego el panelista de A la Barbarossa continuó respecto a la situación de Nancy Pazos en Telefe: "Lo que pasó es que ella sin ver la nota, me cuentan que la calificó como vomitiva, y dijo 'no voy a ir al programa de ninguna manera'".

Por último, sobre el descontento en Telefe por la decisión de Pazos de faltar al panel de A la Barbarossa, Rojo completó: "Ella decidió hoy no ir, y la producción le dijo 'perfecto, no querés venir hoy, no vengas toda la semana'. Hay mucha bronca interna".

El entramado de la suspensión de Nancy Pazos de Telefe

En tanto que según Mariano Roa, la decición de Nancy Pazos de ausentarse el ciclo de Georgina Barbarossa, tuvo que ver con un enojo por un tema de "cartel", ya que por su trayecto en el periodismo político considera que ella era más idónea que Mariana Brey para entrevistar a Javier Milei.