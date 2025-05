Viviana Canosa atendió a Javier Milei con una dura advertencia luego de que él la denunciara penalmente

Luego de tomar conocimiento de que Javier Milei denunció penalmente a algunos periodistas, entre quienes se encuentra incluída Viviana Canosa, la conductora arremetió contra el presidente con una dura advertencia sobre lo que le espera a su Gobierno.

Desde Viviana en vivo (El Trece), la comunicadora habló del paso del mandatario por el programa de streaming del Gordo Dan, donde estuvo al aire durante el exagerado lapso de seis horas. Allí, Milei acusó a los periodistas de ser las "prostitutas de los políticos", y tildó a buena parte de los trabajadores de los medios de "mandriles infradotados".

Entre su torrente de exabruptos, Javier Milei se quejó de que la gente no odie al periodismo de manera suficiente, y jugó con la idea de "meter presos" a conocidos referentes del mundo de la prensa. Ante esta embestida, Viviana Canosa advirtió contundente: "Al kirchnerismo se lo criticaba muchísimo (por sus ataques al periodismo), pero yo creo que esto es mucho más grave en serio. A mí esto no me parece gracioso, es más creo que esto se les va a terminar dando vuelta, y no saben la que se les viene".

La contundente respuesta de Viviana Canosa a Javier Milei

Luego, la conductora contó que se enteró mientras estaba camino al canal a hacer su programa, de que está demandada judicialmente por calumnias e injurias por Milei. "La verdad es que no podés ir en contra de todo el periodismo, estar seis horas al dope, en un streaming hablando estupideces tales como que querés hacer una obra de teatro en el Muro de Berlín. Yo digo realmente, un psicotécnico, urgente. Pasan cosas graves, y una cosa que me llama poderosamente la atención a mí, es que yo ayer cerré preguntando dónde está Loan. Cada vez que hablo de la trata, cada vez que hablo de los niños abusados, cada vez que hablo de cosas en serio, profundas, importantes; al día siguiente me aparecen denuncias y cosas raras", sumó Canosa dejando entrelíneas un presunto encubrimiento o participación del Gobierno en estos delitos.

"Lo que no soporta el presidente es que todos estos mandriles lo cuestionemos, le hagamos preguntas. No somos los que escuchamos ópera en la Quinta de Olivos los fines de semana, de esos cuatro o cinco no dijeron absulutamente nada. Yo creo que a Majul ahí no lo vi, al pelado Trebucq no lo vi, hay un mntón que no vi", concluyó picante Viviana Canosa sobre el listado de colegas a los que considera como obsecuentes con las ideas y acciones de Javier Milei.