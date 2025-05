Luciana Elbusto destruida por el escándalo con Diego Brancatelli y la filtración de los picantes chats

La periodista Luciana Elbusto volvió a referirse a la polémica generada por la supuesta filtración de sus picantes mensajes privados con Diego Brancatelli, presunto indicio de una relación extramatrimonial del conductor de C5N con ella, en perjuicio de su esposa, Cecilia Insinga. Durante una intervención en A la tarde (América TV), la integrante de Paparazzi se mostró emocionalmente afectada por la situación.

Con evidente angustia, Elbusto declaró: “No tengo nada para decir, chicos. No es lindo, no estoy bien. Por eso mismo, no quería hablar. Creo que no hay nada más para decir. Uno tiene que tratar de ser fuerte, tengo una familia, tengo dos hijos que proteger y no es fácil”. Sus palabras reflejaron el peso que ha significado para ella el escándalo mediático que la ha señalado como la amante de Brancatelli.

Frente a los rumores de que su supuesto estilista habría revelado su relación de amantazgo, la comunicadora de manera contundente expresó: “No tengo estilista. Mirá mis raíces, no les miento. Tengo dos hijos, trabajo todo el día. De hecho, mirá la hora que estoy llegando a mi casa y cuando puedo trato de hacer algo. Las manos no me las hago”. Con esta respuesta, descartó cualquier vinculación con la filtración.

Luciana Elbusto habló luego de la polémica por los chats con Diego Brancatelli

Además, confirmó que mantuvo una conversación con Insinga, la esposa de Brancatelli, tras el estallido del caso. “Hablamos el primer día cuando se dijo el lunes y ya está. No hay nada más para hablar. Mientras nosotros estemos tranquilos, las partes, cada uno, nos conocemos”, aseguró, intentando cerrar el capítulo de especulaciones.

La integrante de Paparazzi se mostró emocionalmente afectada por la situación con Brancatelli

.Foto: Instagram @diegobrancatelli / @lucianaelbusto

Para finalizar, Elbusto insistió en la falsedad de los mensajes y sugirió que podrían estar vinculados a un robo de su teléfono y hasta un ataque contra Brancatelli. “Los chats son falsos. Es verdad que me robaron el celular y ayer me vaciaron la cuenta del banco. Después de ahí, no sé, no sé si fue una maldad o quisieron dañarlo, quizás por el trabajo, a Diego. Pero ahora ya no sé nada más”, concluyó, dejando abierta la posibilidad de una maniobra en su contra.