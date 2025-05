Escándalo: filtraron fuertes audios de Wanda Nara contra Mauro Icardi y crece la polémica

La guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara se volvió a encender tras la polémica "fiesta" con inflables que realizó el jugador para recibir a las menores en la casa. Pero esto no fue lo que enojó a la empresaria, sino lo que verdaderamente la enfureció fue la presencia de Eugenia China Suárez.

En el programa de Ángel de Brito, pasaron audios de Wanda Nara hablando sobre el accionar que tuvo con las hijas y fue contundente: "Yo nunca pensé que iba a hacer esto de la China", comenzó diciendo la empresaria sobre el momento en el que se enteró de que la actriz estaba presente.

Además, sostuvo que una de sus hijas se encontraba muy angustiada, ya que le había preparado una sorpresa a Icardi en un acto escolar al cual él no asistió: "Isabella, ese día en la mañana me manda un video y me dice 'mira ma la remera que me puse, le voy a dar una sorpresa a papá' y Mauro nunca llegó".

Wanda Nara contra la China Suárez y Mauro Icardi. Foto: captura de pantalla/ América.

"Yo tengo los mensajes de la maestra que me dice 'las viene a buscar Mauro hoy o no' si le digo por qué, qué pasó y me dijo 'Wanda Isi terminó hace media hora la clase y el papá no vino", comentó Wanda respecto a la actitud de Mauro Icardi con una de sus dos hijas.

Wanda Nara furiosa con Mauro Icardi:

En otro fragmento, la conductora expresó: "El dolor de mis hijas fue que cuando llegan a la casa, ahí ven que el papá no había ido a verla porque estaban con un montón de nenes, de asado, con ella (China), con los peloteros y entonces mis hijas dicen 'cambiaste venir a verme al teatro por pasar toda la mañana con estos nenes'".