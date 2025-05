Escándalo en la televisión: Rodrigo Lussich estalló contra Diego Poggi, periodista de Telefe

Una nueva guerra se armó en la televisión argentina y tiene que ver con conductores de América y de Telefe. Rodrigo Lussich había compartido posteos donde afirmaban que Diego Poggi había sido infiel con un ex Gran Hermano y esto hizo enojar al periodista del "canal de la familia".

Sin embargo, en ese mismo momento, Lussich pasó también el descargo donde Poggi afirmaba que todo lo que se estaba diciendo era mentira. Pero, el conductor del streaming de Telefe decidió realizar un fuerte descargo contra uno de los conductores de Intrusos y fue letal.

"Hoy me difamaron e injuriaron más de 5 minutos al aire de Intrusos, ojalá sus disculpas duren lo mismo y no solo unos segundos, no sean cagones. En Twitter no tengo drama que circule cualquier cosa, ya sabemos cómo es y poco me importa. Pero Adrián Pallares y Rodrigo Lussich son periodistas y su deber es chequear, llamar o averiguar antes de inventar el 100% de lo que mostraron al aire", expresó.

El posteo de Diego Poggi tras lo sucedido en Intrusos. Foto: captura de pantalla Twitter/ @Poggi.

Lo cierto es que Rodrigo Lussich le respondió por Twitter y también realizó un fuerte descargo en su programa de América: "Terminamos con un mensaje de él diciéndome que yo era una mierda, un mediocre y que, como me lo quise levantar en el 2017, lo iba a contar. Me amenazó. Yo lo bloqueé. ¿Quién te creés que sos, boludo? ¿Qué te pasa? ¿Me estás amenazando? Aflojá un poquito", comenzó diciendo.

La respuesta de Rodrigo Lussich contra Diego Poggi:

Además, contó que "eran las 8 de la noche. Lo bloqueé y le siguió escribiendo a Adrián. Ya está dicho todo, Poggi. La verdad que sos un forr...". Lussich dejó en claro que no tiene problemas en ir a juicio y que "no me voy a presentar a ninguna mediación, que tarde lo que tenga que tardar y cuando se resuelva veremos cómo caen las fichas".