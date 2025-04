Revelaron cómo se encuentra Jésica Cirio tras la detención de Elías Piccirillo

Jésica Cirio quedó en el foco de la polémica luego de lo que fue la detención de Elías Piccirillo, quien ya se convirtió en su exmarido porque fue la propia exconductora de Telefe quien decidió realizar los trámites de divorcio. En los últimos días, se supo que ella se puso a disposición de la Justicia en el marco de la investigación.

Luego de todo esto, la modelo decidió romper el silencio en Intrusos y dejó un fuerte mensaje: "Me estoy reconstruyendo”, expresó Jésica Cirio en un mensaje que le envió a la panelista del programa, frase que generó un intenso debate en el programa por la tensa situación.

Lo cierto es que Barby Franco, pareja de Fernando Burlando y amiga de Jésica Cirio, decidió hablar y sostuvo que en se comunicó con la modelo: "Le mandé un mensaje porque la vi re mal", comenzó diciendo la pareja del abogado respecto al estado anímico de Cirio.

Jésica Cirio no pasa un buen momento. Foto: captura de pantalla/ Telefe.

Además, agregó: "Hablamos hace poco, hace tres días. Está re mal, quedamos en un café. Le mandé un mensaje porque la vi re mal, me salió del corazón", comentó Barby sobre el gesto que tuvo con una Jésica Cirio que vuelve a estar en medio de un gran escándalo.

Barby Franco y Jésica Cirio se encontraban distanciadas. Foto: redes sociales.

Respecto a la detención de Elías Piccirillo, Franco subrayó que "me sorprendió. La verdad que yo no conocía tanto la interna de ellos porque yo me había distanciado bastante de ellos". Más allá de esta opinión, ella se focalizó en Jésica Cirio y su estado anímico: "stá mal, no sé si deprimida, pero está angustiada y triste".