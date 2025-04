De Susana Giménez a Moria Casán: las separaciones más conflictivas de la farándula argentina

"Basta la plata, la salud va y viene". De Susana Giménez a Moria Casán hay un largo prontuario que dejó huellas y escándalos de sobra en la farándula argentina. Durante el programa A la Tarde (América TV), Guido Süller expuso las separaciones que, según el, fueron las más conflictivas en aquel entonces.

Susana - Roviralta

Ocurrió el 11 de febrero en 1998. Veinticinco millones perdió Susana Giménez, algo que sigue picando en lo más profundo de su corazón. "Saben por qué se separaron (...) había una chica en donde Roviralta quiso apagar su fuego y se fue a ver esta chica. Tenía una camarita que lo filmó y ese video empezó a ser ofrecido. Lo terminó comprando el señor Lucho Avilés" comentó Luis Ventura desde el panel.

Para recordar el enigmático momento, en la mañana del 11, Giménez arrojó un cenicero a Huberto Roviralta en su casa de Barrio Parque, marcando el gran final. La diva de la TV y el polista se conocieron en 1988 en el Roof Garden del Hotel Alvear y el enamoramiento fue tan repentino que se casaron un mes después. La boda se celebró el 5 de diciembre de ese mismo año, casamiento que fue televisado y que celebraron con 500 invitados, dato curioso, fue en el mismo lugar donde se habían visto por primera vez.

“Huberto me empujó, yo me defendí y le tiré un cenicero. Jamás se habló entre nosotros una cifra de dinero. Cuando me mostró su cara ensangrentada, no se por qué lo hizo, no estoy dentro de él me pareció avergonzante", expresó la diva un día después del escandaloso incidente.

Moria - Vadalá

Moria Casan y el fallecido Luis Vadalá. "La One" volvió a encontrar el amor luego de su separación con Mario Castiglione y empezó una relación con Luis Vadalá. El romance, al igual que Susana Giménez, duró más de 10 años, finalmente decidieron ponerle punto final a su vínculo. Pero, la ruptura daría inicio a un escándalo mediático.

La relación llegó a su fin debido a varias infidelidades, según expresó Casan. Posteriormente, la diva demandó a su ex buscando un bozal legal que evitara que él la mencionara públicamente. Tiempo después, Luis Vadalá volvió a enamorarse y tuvo un hijo Ramiro que hoy tiene 21 años.

Lamentablemente, el 23 de julio de 2023, Vadalá falleció, enfermo y alejado de toda la farándula argentina.

Süller - Soldán

Desde 1986 a 1992. "Necesitaba una secretaria, la presenté (...) Cuando se vio con Soldán, fue un flechazo", expresó Guido Süller.

La relación Silvio Soldán y Silvia Süller, con quien tuvo a su hijo Christian, generó años de polémicas y escándalos públicos. Siete años estuvieron juntos: “Cada vez que peleábamos, lo esperaba casi desnuda en lo alto de la escalera”, contó Süller años después. “Tardaba medio segundo en perdonarme”. Pero la pasión no bastó y un día, todo se rompió con una sola llamada: “Me preguntó si a la tarde iba a estar. Le dije que sí. Y entonces me dijo: ‘Ah, porque te va a llamar mi abogada. Nos vamos a separar. No puedo vivir con una mujer que se lleve mal con mi madre. Y entre las dos, me quedo con ella’”.