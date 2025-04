Moria Casán y su lengua karateca destruyeron a Susana Giménez: "Pago mis impuestos"

La guerra de Moria Casán y Susana Giménez parece no tener fin y este martes se sumó un nuevo capítulo a este enfrentamiento entre divas.

En Desayuno Americano, Juan Etchegoyen enseñó la nota que el cronista Bruno Incicco le realizó a Casán. El movilero le consultó a la actriz por el país a nivel general y ella lanzó un dardo contra Giménez.

Bruno Incicco le preguntó a Moria por el presente de Argentina.

"¿Cómo ves el país?", le preguntó Incicco a Moria. "Yo siempre lo veo divino, por eso estoy acá y trabajo para estar acá y no tengo ningún problema de nada y sigo apostando, me flexibilizo y adapto a las circunstancias", le contestó la artista.

"¿Crees que vamos por buen camino?", quiso saber el movilero. Fiel a su estilo, Moria expresó: "Papi, preguntáselo a un político, no me pides que analice el país porque este es un país irracional, no resiste análisis".

Mirá la nota que le hicieron a Moria Casán para Desayuno Americano

"Yo soy argentina, pongo el pecho, pongo las balas, me flexibilizo y adapto a las circunstancias, es lo que hago. Trabajo y hace años que vivo acá. Tengo mis cosas acá, pago mis impuestos...", dijo Moria mirando muy picara a la cámara. "¿A diferencia de quién?", le consultó el cronista para saber qué respuesta daría. "A diferencia de nadie, a diferencia de muchos que no pagan", respondió.

Luego, el cronista le preguntó por las indirectas que le está tirando a Giménez a través de sus redes sociales y ella, contundente, respondió: "Hablar de Susana atrasa".