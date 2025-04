Viviana Canosa liquidó a Yuyito González tras las polémicas críticas del regreso a la TV de la novia de Javier Milei

Luego de los polémicos cruces mediáticos entre Viviana Canosa y Amalia Yuyito González, la conductora de El Trece volvió a criticar duramente a la novia del presidente Javier Milei, en una nota con Intrusos (América TV), la periodista no dudó en apuntar su pesada artillería contra la exvedette.

Interceptada por el cronista del programa de chimentos de América TV, Viviana Canosa respondió ante la supuesta demanda que le iniciaría Yuyito González. “Esperamos a ver cuáles son las razones que tiene para iniciarme una demanda o algo así. Lo veo difícil porque nosotros simplemente criticamos, observamos la realidad u opinamos, como puede hacer ella de mi”, declaró la conductora de Viviana en vivo (El Trece).

En cuanto al esperado regreso de Yuyito a la pantalla, la conductora apuntó: “La vi muy nerviosa, altanera y muy creída. Esperaba que fuera Guille Coppola como primer invitado o el mismo presidente. Mostró un saludo del presidente de hace un mes y medio. Nosotros, hoy pedimos en el programa que por favor, esta noche el presidente le grabe un saludo para demostrar que está todo bien”.

Las tajantes declaraciones de Viviana Canosa sobre Yuyito González tras el regreso de la primera dama a la televisón

Sobre su tensa relación con la novia de Javier Milei, sin pelos en la lengua, Viviana Canosa expresó: “No tenemos nada personal, sólo dije un día que ‘Como primera dama abría muy grande la boca para comerse una cookie, Juliana Awada no lo hubiera hecho’. Pero fue sólo eso y la irritó. Ahora me quedó un guardaespaldas de ella en mi camarín que no sé cómo sacarlo porque vino con muchos guardaespaldas”.

Acerca de la relación amorosa de Milei y González, la comunicadora señaló: “Queremos una prueba de vida, el club de los mandriles queremos una prueba de vida de que están juntos, que no dudamos, pero queremos verlo ¿De qué se trata el programa de ‘Yuyito? De Milei. Si opinara de otra cosa, no hablaríamos, pero como habla de Milei, los muñecos y el pony, hablamos de eso”.

Yuyito González comenzó su nueva temporada en la TV haciendo alarde de su relación con el presidente Milei.

Foto: instagram @yuyitogonzálezok

Ante los rumores de una segunda chance entre Milei y la cómica Fátima Flórez, la comunicadora afirmó: “Es verdad. Dicen que tienen re buena relación con Fátima y eso -a González- no le gusta. Con Daniela -Mori-, la cantante, se la banca, pero con Fátima no".