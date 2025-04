Yanina Latorre se cansó y estalló contra el abogado de la China Suárez: "Me pone loca"

Yanina Latorre es una de las panelistas que más creció en redes sociales por informar sobre el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia China Suárez. Lo cierto es que en el último tiempo, el abogado de la actriz se refirió al juicio que le iniciarán a la panelista y esto hizo que estalle de furia.

En su programa "Sálvese Quien Pueda", Yanina se tomó unos minutos y le contestó de manera furiosa y sin filtro al letrado: "Me pone loca este tipo... Los periodistas no solo informan, también opinan", comenzó diciendo con una clara molestia que se notaba en su rostro.

Luego, agregó: "La China y vos están obsesionados con meterme un juicio porque todo el mundo habló de la China y el juicio es solo conmigo porque sabés que le levanto el precio", sentenció Latorre mirando fijamente a la cámara. Pero esto no quedó allí y la conductora siguió su descargo.

Yanina Latorre se cansó del abogado de la China Suárez:

"Opinar podemos todos, yo lo que no puedo es inventar o decir cosas, pero yo puedo decir que es mala madre si no me gusta como madre después de ver su comportamiento". También le tiró un fuerte dardazo a la China: "Se metió con el marido de la mujer más mediática de la Argentina".

En el final de este furioso descargo le dejó las cosas en claro al abogado de la actriz: "Como vas a decir que un periodista no puede calificar, no está bien Agustín Rodríguez. Lo que les molesta es que yo diga verdades", sentenció Yanina Latorre en su programa de América.