La confesión de Mirtha Legrand sobre su futuro laboral que alertó a las autoridades de El Trece: "Todos los años pienso..."

Mirtha Legrand es una de las conductoras con más trayectoria que tiene la televisión argentina. Es que "La Chiqui" sigue muy vigente a sus 98 años y las ganas de trabajar nunca las perdió, aunque en el programa del sábado 5 de abril realizó una declaración que dejó dudas.

La diva de El Trece recibió en su clásica "mesaza" al periodista y escritor argentino Jorge Fernández Díaz, al actor Alfredo Casero, Pablo Novak y también a Andrea Ghidone. En medio de la charla, Mirtha Legrand los sorprendió al realizar una revelación sobre su trabajo.

Todo comenzó cuando se refirió a la obra que se encuentra haciendo José María Muscari en honor a ella: "El espectáculo Mirtha, el Mito es maravilloso. Yo me emocioné hasta las lágrimas. Precioso espectáculo que se va a hacer en Regina ahora. Son los grandes hits, están todos. Vale la pena lo que ha hecho Muscari. No me molesta, son mis defectos y virtudes de toda mi vida".

La confesión de Mirtha Legrand en su programa:

Luego de esto, Mirtha comentó: "Yo todos los años pienso en retirarme desde hace años y 'La Chiqui' sigue", expresó con cierta emoción en su voz. También, subrayó que "a mí me gusta ser artista, cuando era chica decía que quería ser artista, o sea que desde chico uno va marcando su camino".

El pasado 1 de abril, Mirtha fue distinguida como "Personalidad Emérita de la Cultura" y allí emocionó a todos con un pedido muy lindo que marcó un gran momento en esa noche especial: "Solo les pido una cosa. Yo soy muy grande, muy mayor. Y cuando me vaya de este mundo, no me olviden", comentó.