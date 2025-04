Alfredo Casero reveló la secuela que le dejó la operación y desmintió los rumores de su grave estado

Mirtha Legrand tuvo entre sus invitados a Alfredo Casero, quien en las últimas semanas tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en la cadera por un fuerte dolor. Lo cierto es que el actor decidió asistir al programa de "La Chiqui" y contar verdaderamente lo que tuvo que afrontar, además aprovechó a desmentir los rumores de su gravedad.

La conductora obviamente fue quien tocó el tema y le consultó sobre el problema de salud, ante esto Alfredo fue contundente: "Se corren tantas voces... No, era absolutamente programada. Llegué a las 6 de la mañana, alguien dijo que me estaba muriendo y era mentira", aseguró sobre las versiones que comenzaron a correr.

El actor reveló también cuál fue la secuela que le dejó esta operación y subrayó que se encuentra caminando con bastón, aunque aseguró que será momentáneo y no por siempre. Alfredo fue dado de alta el pasado 21 de marzo y se encuentra en plena etapa de rehabilitación.

Alfredo Casero desmintió que lo operaron de urgencia. Foto: captura de pantalla/ El Trece.

El actor también comentó que "Hace muy poco que me operé, hace 15 o 20 días, y no podía no venir a ver a La Chiqui, que hace un montón de tiempo que no la veo". También, agregó: "Extrañaba mucho, así que aquí vine", dejando en claro que quería estar presente en el programa.

El relato de Alfredo Casero tras ser operado de la cadera:

Alfredo dejó en claro que "es muy complejo el antes, porque es muy dolorosa la artrosis cuando algo se rompe", esto respecto al dolor que venía sufriendo desde hace tiempo. Ahora solo le queda descansar y seguir las recomendaciones para ir mejorando día a día.