La millonaria suma que perderá Wanda Nara por abrir un perfil en OnlyFans

Los conflictos legales no dejan de azotar la vida de Wanda Nara, ahora la expareja de Mauro Icardi enfrentará una millonaria demanda por abrirse una cuenta en OnlyFans. Luego de que la Justicia ordenara el cierre de todas sus cuentas en redes sociales, la mediática decidió comenzar a comunicarse con sus seguidores en la conocida plataforma utilizada para compartir contenido adulto, pero al tener previamente un contrato exclusivo con DivasPlay incurrió en una falta con esta empresa que le costará millones.

Este viernes en Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre compartió la escandalosa suma millonaria que Wanda Nara podría llegar a perder por abrirse un perfil en OnlyFans, teniendo firmado con anterioridad un contrato exclusivo con un plataforma del mismo tipo de contenido en el que ya había acumulado una suntuosa facturación a la que no podrá acceder por incumplir dicho acuerdo con DivasPlay.

"El contrato es hermoso, hasta que no llegue a los 5 millones de dólares no puede dejarlo, saben cuánto lleva facturado Wanda en menos de un año con DivasPlay?... 3 millones y medio de dólares facturó desde el año pasado hasta hoy, le falta un palo y medio pero está a punto de perderlo", explicó la conductora sobre la millonaria suma que Wanda Nara dejará de percibir por su falta.

Yanina Latorre contó los detalles del juicio millonario que enfrentará Wanda Nara por abrirse una cuenta en OnlyFans

"Tiene un contrato que es exclusivo, hasta que no llega a los 5 palos verdes facturados no puede hacer contenido de este tipo en otra red social y encima ella es socia", completó la información Yanina sobre la desafortunada consecuencia que tendrá Wanda por pertenecer a la plataforma OnlyFans.

"Esta empresa tiene sede en Uruguay, en Uruguay no se jode, el lunes sale la carta documento, tiene creo que diez mil dólares de multa por cada cosa que suba a Onlyfans y le van a ejecutar el contrato", explicó la periodista de espectáculos sobre el nuevo conflicto legal que recaerá sobre Wanda Nara. Por último, fiel a su característico humor agregó: "Es tan genial, tiene tanta plata que todavía no los cobró ni los retiró, tiene 3 palos y medios facturados y no los cobró".