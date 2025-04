Cinthia Fernández hizo un furioso descargo contra la ex de Roberto Castillo

Un verdadero escándalo se desató entre Cinthia Fernández y la expareja de su actual novio, el abogado Roberto Castillo. Todo sucedió cuando Daniela Vera Fontana criticó la forma en la que la mediática y el letrado crían a las hijas que tuvo el exmatrimonio, cuando les toca cuidarlas. Ya que la arquitecta se expresó por este motivo de manera pública, la ocasional panelista de LAM (América TV) hizo un furioso descargo en sus redes sociales para dejar en claro los puntos respecto a lo manifestado por la exesposa de su pareja.

“Penosamente amanecí con mensajes que me avisaban que la ex de mi pareja realizó una serie de manifestaciones lamentables que no hacen más que construir un conflicto donde no existe”, inició su descargo Cinthia Fernández en historias de Instagram. Continuando con su iracunda respuesta a la exesposa de Roberto Castillo, la modelo expresó: “Es lamentable porque yo soy adulta y puedo responder, pero las bebés quedan en el medio del vergonzoso pedido de atención de su madre, que es tan irrespetuosa con la tranquilidad en la que merecen criarse sus hijas, que promueve una guerra innecesaria con el solo fin de ganar algunos seguidores, canjes o salir en algún portal”.

Cinthia Fernández compartió el video en el cual se basó Fontana para criticar el cuidado que la modelo y el abogado le dan a una de las niñas. “Tras ese video vino esta catarata de acusaciones que denotan un nivel de desequilibrio e incoherencia absoluto”, sentenció la panelista.

El video que desató el escándalo entre Cinthia Fernández y la ex de Roberto Castillo

“No es no. Siempre. Sin peros, sin excusas, sin excepciones. No importa la edad, el género ni el mínimo vínculo. El respeto es universal. Baby Helena dijo que no y está en esa historia”, fue la dura crítica que hizo Daniela Vera Fontana a Cinthia Fernández sin mencionarla. En respuesta a ello, la modelo explicó: "Tenemos videos donde las pusimos juntas, pero como se peleaban, tuvimos que ponerlas en carritos separados. Entonces traté de convencerla como hacemos las mamás, porque yo tengo tres hijas y las crié solita, sin las condiciones afortunadas de esta mujer, que la mantuvieron toda la vida. Yo las mantuve sola… imaginate si no sé criar”, continuó tajante.

El extenso descargo de la modelo respecto a las críticas de la expareja de su actual novio.

Foto: Instagram @cinthia_fernandez_

La actual novia de Roberto Castillo se encargó de mencionar todo lo que piensa respecto a esta situación. “Cuando tus hijas están en nuestro hogar, la que está soy yo. Ayudo a cambiarles los pañales, a hacer las viandas, a cuidarlas, a mimarlas, igual que a mis bebés. Quizás por eso piden hacer pijamadas en casa y vienen contentas. Quizás por eso también me dicen ‘te amo’, afortunadamente... y para tu pesar”. “Jamás obligaría a una criatura a hacer algo que no quiere. Sé cómo ser mamá. Te agradezco los consejos, pero no los necesito”, expuso de manera detallada para concluir.

En otra de las historias que disparó en contra de Fontana, Cinthia Fernández fiel a su estilo punzante se defendió: “Tu ataque hacia mi persona no es otra cosa que el disfraz patético que utilizás para intentar ser famosa. En lugar de ocupar tu tiempo en algo productivo, vivís pendiente de nosotros. No tenés el coraje de hacer algo por vos misma e intentás valerte de la tranquilidad de tus hijas, con las cuales tengo un hermoso vínculo de amor. Vínculo que constantemente intentás dañar”.

Finalizando su extenso descargo, Cinthia Fernández le dejó claro a la ex de Roberto Castillo lo siguiente: “Debería generarte tranquilidad la hermosa relación que logré con ellas, pero no: te genera bronca, y por eso hacés estas payasadas. A tal punto de atreverte a banalizar una frase como ‘no es no’, dejando en evidencia que la única que no respeta a sus hijas sos vos”.