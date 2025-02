El abogado Roberto Castillo explicó por qué Jorge Rial complicó a su hija Morena

La detención de Morena Rial por presunto robo en Villa Adelina hizo que muchos salieran a hablar. Uno de ellos fue Jorge Rial, su papá, quien hizo referencia al tema en Argenzuela. "Ella tuvo las oportunidades que muchos no tienen, podía seguir el camino que quisiera. Estudiar cualquier cosa que hubiera elegido, estar donde quisiera estar…pero bueno, tomó esa decisión y las malas compañías. Qué sé yo", señaló.

"Quién le abrió la puerta del infierno no sé quién fue, pero ella se sintió, durante mucho tiempo, cómoda en ese infierno. Ojalá que esto, que es durísimo la haga recapacitar. Tiene dos hijos que la necesitan", indicó Rial.

Otro de los que se metió en el asunto fue el abogado Roberto Castillo. "Todo lo que es estrategia se hace antes, ayer fue un día perdido para Morena. Tanto el padre como todos los periodistas condenándola, entonces si vos no salís ahí a decir ‘mi cliente es inocente y no tenés derecho a involucrarla porque no la viste’. Porque nadie la vio, sí está en un auto. Creo que con pocos elementos se la estigmatizó socialmente y se adelantó pena”, explicó en Cortá por Lozano.

Roberto Castillo junto a su novia, Cinthia Fernández

Y añadió: "A mí me parece que se tendrían que haber puesto de acuerdo en el criterio que iban a utilizar Rial y Cipolla, por lo menos en decir ‘no la querés ayudar, está bien, pero no la perjudiques’. Uno tiene que definir si se defiende sobre la base de culpabilidad o inocencia. También el juez a la hora de dar la pena va a tener en cuenta si te pusiste a disposición”.

Por su parte, Vicky Xipolitakis aportó: “No hay que olvidarse que ella ya tuvo una internación por un tema de salud mental