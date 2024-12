El furioso descargo de Cande, la hija de Marcelo Tinelli: "Estoy harta, cabezas de termo"

Cande, la hija de Marcelo Tinelli, reconocida no solo por su estilo único, sino también por sus contundentes opiniones, volvió a generar debate en las redes sociales por un furioso descargo. Cabe destacar que esta no es la primera vez que Cande Tinelli usa su cuenta de Instagram para expresar su enojo o frustración por determinadas situaciones que le toca enfrentar por el solo hecho de ser una figura pública.

En esta oportunidad, la hija de Marcelo Tinelli no tuvo problemas en manifestar lo molesta que estaba porque, una vez más, la plataforma visual censuró su contenido. A través de un collage de fotos donde se veían distintos conjuntos de lencería, escribió el siguiente mensaje lleno de indignación:

“También estoy HARTA de que me bajen las fotos en lencería. No entiendo realmente. ¿O sea, ahora no se puede ni subir una foto en bikini? Porque esas también me las denuncian, es increíble este mundo. Cabezas de termo. Las pinchás y sale aire”. Sostuvo Cande.

Captura historias de Instagram. Fuente: @candelariatinelli.

Con estas palabras, la cantante y diseñadora dejó en claro que no comprende el criterio que maneja la red social para denunciar determinadas publicaciones, planteando la gran duda de qué sería lo aceptable en este tipo de plataformas digitales.

Lo curioso es que desde el pasado 28 de octubre, que Cande Tinelli se unió a DivasPlay, una página web para adultos, no consigue que Instagram le permita seguir compartiendo sus imágenes con este tipo de vestimenta. Anteriormente, a su fuerte descargo, ya había logrado subir una foto y un video con un conjunto de encaje blanco, donde el sitio le daba su bienvenida.

Cande Tinelli usa mucho las redes sociales. Fuente: @candelariatinelli.

Los posteos más resonantes de Cande Tinelli

En octubre pasado, la influencer también resonó con un posteo en el mundo virtual cuando le contó a sus seguidores el desagradable momento que le tocó vivir en un aeropuerto, después de que dos personas intentaran fotografiarla sin su consentimiento. La modelo decidió escracharlas y calificó el acto como una invasión a su privacidad.

“Qué molesto que te saquen fotos de lejos, loco. Encima se hacen las bo... Qué invasión a la privacidad. Cada vez que vea que me sacan, voy a sacar”, comentó en una fotografía donde se ve dos chicas, y una de ellas con un celular en la mano.

Captura historias de Instagram. Fuente: @candelariatinelli.

Asimismo, en junio del 2024 ya había dado que hablar al publicar una serie de reflexiones dirigidas a quienes critican su físico, revelando las consecuencias emocionales que estas opiniones causaron en su vida, sobre todo cuando era adolescente.

“Intento comunicar esto porque sé que hay gente que la pasa mal porque yo la pasé mal leyendo comentarios así. He estado encerrada semanas en mi cuarto a oscuras vomitando cada cosa que comía y llorando. Medicada, perdiendo tiempo de mi vida siendo una pendeja y no quiero que le pase esto a la gente porque me hace mal. No lo quiero permitir”, aseguró Cande en un video.

Con estos episodios, la hija de Marcelo Tinelli refleja su postura no de guardar silencio ante aquello que considera injusto, reafirmando su compromiso por transmitir mensajes que considera importantes para la sociedad.