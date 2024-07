La foto de Cande Tinelli que generó polémica en las redes: "Con mis kilitos de más"

Cande Tinelli volvió a generar polémica en las redes sociales al compartir una foto en bikini con un particular mensaje en relación a su cuerpo. "Con mis kilitos de más, a mantener el bronceado", escribió de forma irónica, pero a sus seguidores no les cayó muy bien el comentario y se lo hicieron saber.

Entre los comentarios, llamó la atención uno en particular que la hija de Marcelo Tinelli decidió compartir con una respuesta de su parte. "¿Sos tarada o solo practicás? Digo, por la historia que subiste. No vaya a ser que se mate alguien por tu culpa, ¿no?", opinó una seguidora.

La foto que compartió Cande Tinelli en su cuenta de Instagram @candelariatinelli.

Acto seguido, Cande hizo captura de pantalla y respondió: "Sos vos tarada, creo. ¿O no viste mis historias hablando de trastornos y de cómo se contradicen los comentarios? ¿Qué parte no entendiste? No seguiste el hilo. Es irónico por los comentarios que me dijeron anteriormente. No saquen de contexto las cosas, giles. Tarada la que no lee bien o habla sin saber, como esta chica", expresó la influencer.

Fuente: Instagram @candelariatinelli.

"Pasa que si sos flaca no podés tener inseguridades parece", le respondió ella. Luego, Cande manifestó: "Nooo. Jamás. Ni se te ocurra porque te matan, amiga".