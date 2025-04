Cazzu fue tajante contra Ángela Aguilar: "Nada de ella"

Sin lugar a dudas, Cazzu es una de las mujeres más importantes del mundo musical argentino y, en los últimos meses, ha demostrado una grandeza que pocas llevan consigo cuando una infidelidad cruza sus vidas. En esta ocasión, la cantante habló sobre Ángela Aguilar y la relación formal que mantiene con Christian Nodal.

Qué opina Cazzu de la artista mexicana

Aunque no suele pararse frente a las cámaras de los medios de comunicación, en los últimos días Cazzu fue interceptada por el móvil de LAM y habló de su actualidad. Siendo muy sincera, con pocas palabras y en un corto tiempo, la Jefa dejó en claro su postura respecto a muchos temas de su vida personal.

Foto: @cazzu

Cuando el movilero le consultó sobre su opinión sobre Ángela Aguilar, actual mujer de su ex, ella fue tajante y dijo lo que nadie esperaba: “Bronca nada, yo no la juzgo, no me no me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos y de hecho me encanta si son felices, me encanta”.

Por otro lado, en la misma entrevista se le consultó sobre su actual relación con el padre de su hija, Christian Nodal, y ella fue muy clara. Aseguró que no se está llevando a cabo ninguna acción legal para que la menor no se acerque a Aguilar ni nada por el estilo ya que prefiere mantener una buena relación dentro de todos los detalles formales que ambos deben cumplir para el bien de Inti.

“Nunca hubieron ni existieron ninguna de esas conversaciones legales, nosotros tenemos una una relación totalmente formal como tiene que ser por el bien de nuestra hija”, dijo Cazzu para concluir la entrevista con LAM.