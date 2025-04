La famosa ex Gran Hermano que fue detenida por manejar alcoholizada

Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano, fue protagonista nuevamente de un escándalo. Luego de ser expuesta por dejar destruida la casa que alquilaba y cargar una deuda millonaria, el fin de semana dio positivo en un control de alcoholemia.

"Un punto, sin cédula verde y sin seguro" inició Pepe Ochoa en LAM (América TV). Según el periodista, iba acompañada de amigos cuando ocurrió el suceso, y continuó leyendo: "Se retiene licencia de conducir por positivo de alcoholemia y se agregan códigos: 661 por no presentar cédula, 619 por no presentar constancia de seguro en reiteradas solicitudes, 6800 ya que la cantidad de acompañantes del vehículo era mayor a la que se puede" comentó Ochoa sobre la situación de Romina Uhrig.



El panelista continuó leyendo el parte policial que le hicieron al ex Gran Hermano y que señaló: "El vehículo es remitido a playa Sarmiento siendo removido de la vereda, aún indicándole que no se debía manejar un vehículo y tampoco dejarlo ahí",

La ex participante de Gran Hermano, complicada con otra polémica. Créditos: Foto archivo MDZ

Endeudada y complicada: el presente de Romina Uhrig

A las causas que Romina Uhrig enfrenta en la Justicia por enriquecimiento ilícito junto a su ex marido Walter Festa, el ex intendente de Moreno, se le sumó tan solo unos días atrás otra polémica: la entrega de una casa totalmente destruida y una deuda millonaria de 49.150.000 pesos.

“La que alquiló esta casa, que es famosa junto a su marido. La alquilaron, un contrato de alquiler de dos años. Y cuando el contrato de alquiler termina, ellos se retiran y entra la dueña de esta casa a ver cómo había quedado la situación de la casa. No se la dejaron como la entregó. Entonces ella se preocupó y empezó a hacer fotos y todo. Y dijo ‘bueno, esto es peor de lo que yo pensaba’, porque dejó no solamente cosas rotas, sino la pileta con agua podrida”, introdujo Pepe Ochoa, antes de mostrar las imágenes de cómo quedaron los espacios de la casa que alquiló la ex Gran Hermano.

“Los blackouts descompuestos, los zócalos matados, las cortinas...”, expresó Ochoa mientras se mostraban las imágenes de la deplorable condición del inmueble. “Debe $49.150.000 en concepto de carpintería, pintura, plantas, plomería, cerrajería y vidrios templados, entre otros rubros”, especificó el periodista.