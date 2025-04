La insólita reacción de Yanina Latorre por el video de su hija Lola siendo detenida

En las últimas horas, Lola Latorre se convirtió en tendencia en las redes sociales pero por una situación muy diferente a lo que se esperaba. La joven condujo un vehículo estando alcoholizada y fue detenida por la policía; horas después, Yanina Latorre se pronunció al respecto y se desligó por completo del accionar de su hija.

Qué dijo Yanina Latorre sobre la detención de su hija y el video viral

El pasado domingo por la madrugada, Lola Latorre fue protagonista de un insólito momento en plena calle porteña. La modelo conducía con alcohol en sangre y fue detenida por las autoridades, además perdió temporalmente su auto ya que también se lo retuvieron.

Foto: @lolitalatorre

Ante el video viral que llegó a todos lados en las redes sociales y provocó que todos hablaran sobre Lola, su madre Yanina dio a conocer su punto de vista sobre lo sucedido. "Lola tiene 24 años, cualquier cosa que pase con ella es con ella, no conmigo porque es un ser adulto”, aseguró la mediática luego de revelar que "banca" que critiquen a su hija como a cualquier otra persona.

Luego, Latorre sumó detalles sobre cómo fue el momento vivido por su hija: “En el momento que estaba llegando su auto, había un control policial. Le piden hacerse el test de alcoholemia, le da 0.5; que creo que es el mínimo, no se sube al auto, entrega el auto y se fue. No es sanción porque es 0.5... Se equivocó, se mandó un moco, obviamente la reté cuando me enteré porque no me lo había contado”.

Para terminar, la periodista de espectáculos aseguró que su hija volvió a los días para pagar un monto de 50.000 pesos argentinos para poder retirar su vehículo. Además, confesó que le dieron un registro provisorio y puede volver a manejar.