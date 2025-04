Un conocido conductor reveló que la China Suárez le tiró onda: de quién se trata

Eugenia China Suárez se encuentra en estos momentos siendo noticia luego de que se confirmó su presencia en lo que fue la revinculación de Mauro Icardi con sus hijas en la famosa casa de "los sueños" de Wanda Nara. Sin embargo, en el medio de esto, un conocido conductor.

Se trata nada más ni nada menos que de Fernando Dente. El conductor fue invitado a "La Noche Perfecta" de Sebastián Wainraich y allí le consultaron por este tema que causó sorpresa en quienes se encontraban presentes: "El romance con la China Suárez... Es verdad o es mentira".

Tras la pregunta de Wainraich, Fernando fue muy sincero al hablar del tema y contó todos los detalles: "Todo es verdad", comenzó diciendo Dente. Inmediatamente, el conductor del programa que se emite en El Trece le pidió detalles y el invitado no dudó en hablar del tema.

La revelación de Fernando Dente. Foto: captura de pantalla Youtube/ El Trece.

"Ella vino a ver una obra que hacía yo que era "Casi normales" y me mandó un mensaje directo por Twitter", confesó Dente. Segundos después dio a conocer que decía ese mensaje: "Te quiero comer crudo y yo le dije... Qué divina que sos y te felicito por la hija hermosa que tenés".

El día en el que la China Suárez le tiró onda a Fernando Dente:

Luego de esto, subrayó que "ella me contó después que le preguntó a Gabi Machado (fotógrafo) y le dijo 'me parece que es gay' y después hablamos, pegamos buena onda, hicimos unas cosas en "Tu cara me suena" y me llamó para abzurdah, ahí me la re contra chapaba", cerró.