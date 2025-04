Flavia Miller fue atropellada por un auto: "Tiene un traumatismo de cráneo"

El pasado martes 29 de abril, se conoció que Flavia Miller tuvo un grave accidente de tránsito cuando acompañaba a Charlie, su marido. Guido Süller en A la tarde fue quien dio la noticia y reveló detalles.

"Estaba entrando a su auto, abrió la puerta y un vehículo que pasaba la atropelló, la revoleó por el aire y pegó la cabeza contra el asfalto", contó el panelista del ciclo de canal América.

Guido Süller dio detalles en A la tarde sobre la salud de la exvedette. Créditos: Instagram Flaviamillerok.

"Tiene un traumatismo de cráneo, además de un montón de lastimaduras", añadió Süller.

Luego, en el programa reprodujeron dos audios de la exvedette donde ella misma relató lo que ocurrió: "Tuve un accidente. Lo chocaron a mi marido. Ahora estoy en la Clínica Zabala. Un tarado se lo llevó puesto a mi marido y yo volé por el aire, justo subía al auto. Me golpee la cabeza contra el asfalto. Me duele todo, no me puedo mover. Tengo puesto el cuello ortopédico y suero".

Esto fue lo que contó Guido Süller en A la tarde sobre Flavia Miller

Miller también le envío un audio a Guido, en el que dijo: "Ahora estoy en la comisaría. Fue un accidente embromado. Anoche me dieron el alta. Tuve un traumatismo de cráneo y tengo mal una rodilla".

Flavia irá por un juicio penal para reclamarle al vehículo que causó el accidente un resarcimiento económico. "Ella sintió que se moría, está sensible porque esto sucedió ayer", comentó Guido Süller.