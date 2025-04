Analía Franchín se cansó y destrozó a la China Suárez en tv: "Tanto te cuesta..."

El final del amor entre Wanda Nara y Mauro Icardi fue el inicio de un camino de polémicas que parece no terminar nunca más. En los últimos días, la revinculación del deportista con sus hijas fue noticia y en el programa A la Barbarossa no dejaron pasar la actitud de María Eugenia "La China" Suárez.

Qué le dijo Analía Franchín a la China

Durante el programa de Georgina Barbarossa, Analía Franchín reveló que Eugenia Suárez estuvo presente en la revinculación de Mauro Icardi con sus hijas tras mantenerse alejado de ellas por pedido de la justicia. Este accionar de la actriz está totalmente prohibido, sin embargo, ella lo hizo de igual manera y con eso hizo explotar a Analía.

Icardi y Suárez en Pascuas. / Foto: @sangrejaponesa

Para comenzar, Pia Shaw habló de los detalles particulares del encuentro entre el futbolista y las menores: “El defensor de menores pidió que no estuviera la China y estuvo”. En primer lugar, fue Georgina quien se mostró enojada y apuntó: “¿Por qué hacen todo mal?”.

Por su lado, Analía Franchín no dudó en dar su opinión al respecto del drama familiar vivido por Wanda y Mauro teniendo a la China en medio. En primer lugar responsabilizó a Icardi por no respetar a la Justicia y la Ley: “Acá, el que lo hizo mal es él. No cumplió. Se emparejó con Wanda. A ninguno de los dos les importa la Justicia. Acá siempre es medirse quién la tiene más larga. Nadie está pensando en esas niñas”.

Seguido de esto, fue la China Suárez quien fue el foco de las críticas de la panelista que no se quedó callada y la destrozó mirando de frente a la cámara en pleno programa en vivo. “Ahora, yo digo ‘María Eugenia Suárez, tanto te cuesta quedarte en tu caso cinco horas, flaca. Dejalo al padre estar con las nenas, por favor’”, expulsó.

Para bajar los humos acalorados de las palabras de Franchín, su compañera Nancy Pazos refutó que la culpa es de Mauro Icardi, no de las mujeres. Sin embargo, el enojo de Analía no paró y por eso continuó: “Arranqué diciendo que la culpa es de él. Nadie piensa en esas chicas. Pero la que es externa al exmatrimonio es ella (...) La China también es mamá, tiene tres chicos, y digo ‘no podés correrte un poco y no ser tan tóxica’. La responsabilidad de él, pero ¿no hay nadie más coherente que estos dos?“.