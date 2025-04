Marcela Tauro reveló un dato desconocido sobre el vínculo de Marianela Mirra y Jorge Rial: "Un día entré al canal y..."

Marianela Mirra ha quedado en el ojo de la tormenta luego de confirmar su relación con José Alperovich. Recordemos que el exgobernador de Tucumán fue condenado en 2024 a 16 años de prisión por abusar de su sobrina.

Fue Jorge Rial quien brindó la información sobre este romance que terminó siendo confirmado por ella. Asimismo, reveló detalles sobre las visitas de la modelo al político y que esta relación comenzó hace varios años, en 2009.

El periodista reveló que la ex Gran Hermano y José Alperovich tienen una relación sentimental. Créditos: Noticia Argentinas.

A raíz de todo esto, se produjo una gran tensión entre Mirra y Rial. Como si fuera poco, salieron a luz viejos chats entre ambos con mensajes subidos de tono.

En medio de todo este escándalo, en Intrusos, Marcela Tauro contó un detalle sobre el vínculo entre la ex Gran Hermano y el periodista que dio de qué hablar.

Esto fue lo que contó Marcela Tauro en Intrusos sobre Marianela Mirra y Jorge Rial

"Hubo una época en donde, no nos consta, pero sí puedo decir que yo un día entré al canal y me dijeron que íbamos a tener una nueva compañera, que era ella, pero no llegó a trabajar", comentó la panelista del programa de espectáculos.

"Cuando yo llegué me dijeron cuál era el camarín y le estaban probando ropa, yo no la llegué a ver, pero sí hizo una prueba. Además ¿quién la trajo acá? Rial decidía quién estaba o no, yo nunca le pregunté por qué, pero fue raro porque Jorge siempre quería panelistas periodistas, ¡es raro!. Igual no quiero decir nada con esto...le pusieron un hotel, ¡la verdad, no sé! Pero si ella consideraba que él estaba obsesionado con ella, no venía a probarse la ropa como hizo", dio a conocer Tauro.