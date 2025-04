Yanina Latorre destrozó a Cinthia Fernández tras la polémica declaración que realizó contra ella

Cinthia Fernández atacó fuertemente a Yanina Latorre en una entrevista que la modelo brindó en Bondi Live con Ángel de Brito. La pareja de Roberto Castillo (a quien Yanina destruyó) no se quedó callada y fue totalmente sincera respecto a lo que piensa de la conductora de América.

"Con Yanina no estoy enojada, pero no entiendo qué le pasa, no entiendo la saña... Critica con un odio diciendo: ‘Esta hija de p... estudia de canje. ¿Y yo qué te tengo que contestar? Vos le pagás 1500 dólares la Di Tella a tu hija. Yo no soy una nenita de mamá", expresó.

Luego, agregó: "Si estudio no importa si es de canje o no... Tengo ganas de estudiar", subrayó Cinthia en medio de su enojo con su excompañera. Obviamente y fiel a su estilo, Latorre no se quedó callada y le dio una durísima respuesta a Fernández en su programa radial.

Yanina Latorre liquidó a Cinthia Fernández:

"Cinthia es muy fondo de olla, no está en ningún lado y está peleando por un canje con la exmujer del marido violento", comenzó diciendo. Además, sostuvo que "yo soy conductora, estoy a otro nivel... Es una pobre chica que no entiende nada", expresó de manera contundente.

En el final de su descargo, Yanina comentó: "Yo me meto con Castillo porque se mandó cagadas, punto y aparte. El año pasado, cuando hice el ranking de parejas vomitivas, dije que eran vomitivos". Esta no es la primera vez que ambas se pelean y discuten fuertemente.