Luciana Salazar volvió a apuntar contra Martín Redrado: "Tiene el deber de seguir pagando..."

Aunque Martín Redrado no es el padre biológico de Matilda Salazar, fue quien la planificó junto a Luciana Salazar según las palabras de la modelo. En paralelo a la niña, ambos mayores tendrían más embriones congelados para darle un hermanito, pero solo surgió una gran deuda de ello.

Cuál es la nueva deuda de Martín Redrado

En las últimas horas, Luciana Salazar habló nuevamente con los medios de comunicación y el economista que fue su ex pareja fue el gran protagonista de sus dichos. Las idas y vueltas de problemáticas entre esta antigua pareja no paran y las cuestiones de dinero son el gran drama.

Luli Pop y Martín Redrado. / Foto: Archivo

En una charla para La once diez con Catalina Dlugi, Luli Pop señaló que Martín Redrado no está pagando el tratamiento usado para congelar embriones que ambos eligieron hace años y de donde surgió el nacimiento de Matilda. Por esta razón, la modelo se encuentra viajando constantemente a Estados Unidos para remediar el problema de su ex.

“A mí me afecta económicamente, me tengo que hacer cargo de obligaciones que le corresponden a él. Va a un colegio caro, él mismo decidió que sea ese colegio. Es todo muy burdo, muy bochornoso”, reveló la blnda haciendo referencia a un sinfín de problemas con Redrado por falta de dinero que debe tener la menor.

Luciana junto a Matilda, su hija. / Foto: @salazarluli

Por otro lado, hablando de manera particular sobre los ovulos y embriones congelados, Luciana Salazar reclamó que Martín Redrado “tiene el deber de seguir pagando eso, los óvulos y los embriones”. Aún así, cerró la entrevista dejadno en claro su situación: “Yo tengo que resolver qué hago con eso, todo está, pero porque yo me hice cargo de esa deuda”.