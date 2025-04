Luciana Salazar y una contundente revelación que le hizo una vidente en medio del escándalo con Martín Redrado

En medio de la constante tensión judicial y mediática entre Luciana Salazar y su expareja Martín Redrado, por causa de la manutención de la hija que dice tener en común con el economista, se conocieron los intrigantes vaticinios de una conocida vidente respecto al caso de la modelo.

La esotérica mujer, Mariam Caleiro, conocida como la tarotista de los famosos, hizo contundentes revelaciones acerca del futuro de esta disputa que la mediática y Redrado vienen manteniendo desde hace algunos años.

La modelo continúa reclamando la manutención de su hija Matilda al economista Martín Redrado.

Instagram @salazarluli

“Es una mujer grande y debe tomar conciencia de que Redrado solo la acompañó. Las cartas dicen que es una persona posesiva. Me sale ‘La zorra’. Anda en algo muy oscuro, muy fuerte", expresó la vidente según informó el portal TN Show, sobre lo que vio de Luciana Salazar.

La tarotista de los famosos hizo sus vaticinios sobre el futuro de Luciana Salazar.

Instagram @mariamcaleiro

La vidente contó cómo continuará la situación legal entre Salazar y Martín Redrado. "Ella sabe cosas, pero Martín tiene buenos sentimientos. Me sale que él es buena persona y que van a firmar papeles, pero que ella no va a ser la de antes. Él decidirá cómo van a ser las cosas”, expuso la especialista.

Recientemente se conoció la palabra de Martín Redrado, que interceptado por un cronista de Intrusos (América TV) se encargó de reafirmar: "Yo no soy el padre, simplemente apoyé un deseo y lamentablemente no se pudo tener una buena relación de ex".