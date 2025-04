El verdadero motivo del recorte de la participación de Marina Calabró en el programa de Sergio Lapegüe

En los últimos días, se hizo notar que la participación de Marina Calabró en el programa de Sergio Lapegüe, quedó reducida en tiempo al aire, y para despejar rumores de tensión con sus compañeros de ciclo; la periodista se encargó de explicar que ella fue quien tomó la determinación por cuestiones relacionadas con su agitada agenda laboral.

Concretamente, Calabró se limita ahora a hacer su columna de espectáculos en Lape Club Social (América TV). El panelista Pablo Layus fue quien reveló en Intrusos (América TV) que se comunicó con la especialista en espectáculos, y detalló: "No quiere hacer notas ni hablar del tema, pero me aclaró que ella ya tenía arreglado hacer solo la columna en el programa porque como va de un lado para el otro, no tiene tiempo para poder organizarse más".

Por su parte, Rodrigo Lussich aportó sobre el compromiso de Marina Calabró con el magazine que lidera Sergio Lapegüe: "A ella la llamaron para la columna y después le pidieron hacer todo el programa para fortificar el debut y tener una mesa más potente. Pero, en realidad, ella había arreglado hacer solo la columna. Ahora volvió a pedir lo mismo por una cuestión de tiempo y cansancio personal por la cantidad de laburo que tiene".

Marina Calabró redujo su participación en el magazine de Sergio Lapegüe

Los rumores de un presunto enojo de Calabró con la producción de Lapegüe, comenzaron cuando no la convocaron para encabezar el programa cuando el conductor debió ausentarse unos días por motivos de salud relacionados con una neumonía.

En coincidencia con Rodrigo Lussich, Pablo Layus concluyó sobre el acuerdo de Marina Calabró con el ciclo de Sergio Lapegüe: "La producción confirma todo lo que me contó Marina, que siempre fue así el arreglo, pero que ella se sumó generosamente el primer mes para fortalecer el equipo, pero ya no da más".