Tras anunciar su separación, Yuyito González sorprende en el rating y da un giro inesperado

Yuyito González se separó de Javier Milei tras once meses de relación, la primicia fue comunicada por la conductora en su programa Empezar el día (Ciudad Magazine) el pasado lunes. "Quiero contarles a todos y decirles que no voy a dar ningún tipo de explicación ni voy a hacer de esto una novela. Quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei. He decidido terminarla. Él también, esto es consensuado", expresó la mujer, supuestamente una semana después de la verdadera ruptura.

Antes y después de la ruptura, la mediática ha sido protagonista de una serie de momentos que no han pasado desapercibidos en la pantalla grande, desde cabalgar en un pony de peluche, representarse a ella y a su ex pareja con muñecos de madera y hasta ofrecer una ecografía de ovarios. Accionares que podrían costarle caro.

Anterior al anuncio de separación, el programa llegó a tocar en una emisión un promedio de 0,04 puntos de rating, un número extremadamente bajo, lo que encendió las alarmas de las autoridades, ya que significaba una disminución en las empresas auspiciantes.

Posterior al gran anuncio y hasta el día de hoy, Yuyito tuvo un crecimiento de más del 300%. Un número que no convence, pero peor es nada. El martes de la semana pasada, González marcó 0,21 y cerró la semana en 0,20. El promedio general del ciclo es de 0,10, hasta ahora, está superando el promedio del año pasado, que fue de solo 0,07.

La conclusión final es que la separación para Yuyito González fue beneficiosa en cuestión de rating, algo que no era de esperarse. Tendrá que demostrar que puede sostenerlos en la segunda semana post separación.