Fátima Flórez volvió a defenestrar a Yuyito González: "Meter mano, no en los muñecos de madera sino en los de carne..."

Javier Milei y Yuyito González dieron un fin a su historia de amor. La conductora de Empezar el día (Ciudad Magazine) lo anunció el pasado lunes, coincidiendo con el fallecimiento del Sumo Pontífice. "Quiero contarles a todos y decirles que no voy a dar ningún tipo de explicación ni voy a hacer de esto una novela. Quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei. He decidido terminarla. Él también, esto es consensuado".

Tras la noticia, tanto Yuyito como muchas figuras del espectáculo, siguieron pronunciándose al respecto. Quien no pasó desapercibida en la variedad de opiniones fue Fátima Flórez, también ex pareja del presidente Javier Milei. La icónica humorista se expresó a unos días de la noticia y fue clara: “Me pareció realmente de zorra, pero ya está, esto pasó hace un montón, en el contexto de que todo el mundo sabía que nosotros estábamos de novios".

Fátima Flores y Javier Milei. Créditos: Archivo MDZ.

Al parecer, la evidente declaración no fue suficiente y Flórez, volvió a hablar en el móvil de Infama (América TV). "Estoy contenta, me decían 'te vemos renovada', pero porque estoy pasando un momento lindo de crecimiento personal, como mujer. No tengo que cumplir horarios", inició.

Cuando fue consultada por Yuyito y Milei, fue fuerte: "Las mujeres sabemos que no nos gusta cuando una mujer es buscona, es bebotona, sobre todo cuando un hombre está en pareja. Me parece que si, alguien de público conocimiento está en pareja me parece que, bebotear, toquetear, meter mano, no en los muñecos de madera sino en los muñecos de carne, es un montón".

Luego, Flórez declaró contundente: "El que las hace, las paga, y el re arriba lo ve todo". Cuando fue consultada si Javier Milei se comunicó con ella, afirmó y respondió: "Yo soy la mejor ex, tengo muy buena relación con mis ex, que son pocos, pero terminamos bien porque somos buena gente".