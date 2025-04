Fátima Flórez destruyó a Yuyito González tras la separación de la periodista con Javier Milei

Viviana Canosa dejó de lado un poco el tema de la denuncia que realizó contra Lizy Tagliani y puso sobre la mesa la separación entre Amalia Yuyito González y Javier Milei. Pero esto no es todo, ya que la conductora dialogó con Fátima Flórez y obviamente le preguntó sobre esta situación.

En el inicio de la charla, Viviana Canosa le consultó sobre su actualidad romántica y la actriz sostuvo que " estoy tranquila, como dije, estoy soltera, tachangogueando y chongueando un poco. Creo que también me lo merezco, porque es un momento donde dije ‘me voy a priorizar yo’, porque siempre estuve en pareja y, de alguna manera, siempre estuve muy pendiente de mi pareja y dándolo todo".

Inmediatamente, la conductora de El Trece inmediatamente le expresó que estaban viendo un video donde se dan un fogoso beso con Milei y le preguntó si le pasaba algo al recordar ese momento: "Sí, yo soy una mujer muy pasional y, cuando me veo ahí en las imágenes, yo soy así, qué sé yo, estaba en el contexto de mi teatro, en el final del show, un teatro lleno, la gente...".

Fátima Flórez sin filtro contra Yuyito González:

Pero lo más fuerte vino después cuando Viviana le consultó sobre la separación entre Yuyito y el presidente. La respuesta de la humorista fue sincera y destruyó a la periodista: "Mirá, yo creo que me pareció realmente de zorra, pero ya está, esto pasó hace un montón, en el contexto de que todo el mundo sabía que nosotros estábamos de novios y de pronto...".

Además, agregó: "En su momento, no sé si enojada, pero me pareció una actitud de mujer con poca sororidad hacia otra mujer, el tirarte a agarrarle el muñeco. En el programa de ella tenía los muñecos de madera, pero me quiso agarrar el muñeco de carne mío", cerró.