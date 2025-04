Fátima Flórez liquidó a Yuyito González y la tildó de "zorra" luego de la ruptura con Javier Milei

Tras especulaciones sobre el motivo de la ruptura entre Javier Milei y Amalia Yuyito González que apuntaron a tensiones con Fátima Flórez, la humorista no dudó en calificar a la conductora de Ciudad Magazine de manera despectiva. Además, aclaró que mantiene comunicación con el presidente, desmintiendo rumores de un distanciamiento total.

Sobre su estado sentimental, Flórez fue clara exponiendo: “Estoy soltera, tachangogueando y chongueando un poco. Creo que también me lo merezco, porque es un momento donde dije ‘me voy a priorizar yo’, porque siempre estuve en pareja y, de alguna manera, siempre estuve muy pendiente de mi pareja y dándolo todo. Y, en este momento digo ‘quiero priorizarme yo’, tengo toda la libido puesta en el trabajo, en mi carrera, en mi show”.

La actriz también defendió sus demostraciones de afecto públicas con Milei. “Sí, yo soy una mujer muy pasional y, cuando me veo ahí en las imágenes, yo soy así, qué sé yo, estaba en el contexto de mi teatro, en el final del show, un teatro lleno. Nunca pensé en el protocolo porque es mi show, mi teatro, mi trabajo”, reconoció su estilo efusivo y descartó que actuara por interés.

Fátima Flórez apuntó contra Yuyito González tras su ruptura amorosa con Javier Milei

Al referirse a Yuyito, la capocómica no ocultó su molestia expresando: “Creo que eso fue en su momento. Me pareció realmente de zorra, pero ya está, esto pasó hace un montón, en el contexto de que todo el mundo sabía que nosotros estábamos de novios y de pronto (…)”. La actriz y comediante también agregó: “En su momento me pareció una actitud de mujer con poca sororidad hacia otra mujer”, cuestionando su conducta durante su acercamiento previo con Milei.

Para finalizar, Fátima reveló que aún tiene contacto con el líder libertario: “Nunca dejamos de tener contacto, pero eso no quiere decir que esté histeriqueando, ni beboteando. Creo que soy una muy buena ex y por eso no me dejan de hablar. Soy buena gente y por qué tendría que haber un corte cuando fuimos dos personas que nos quisimos”. Con estas declaraciones, dejó en claro que su vínculo con Milei perdura, aunque sin revivir el romance.