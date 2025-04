Quién es Rosemary, la supuesta tercera en discordia en la relación de Javier Milei y Yuyito González

Luego de que Yuyito González anunció finalmente la separación con Javier Milei, los rumores de una posible tercera en discordia comenzaron a crecer. En primera instancia se hablaba de Mariana Brey y fue ella misma quien dio la cara y negó rotundamente esta "historia de amor".

Sin embargo, Marcela Tauro en "Infama" dio a conocer que habría una nueva tercera en discordia y se llama Rosemary. La periodista expresó en el programa que se conocen "hace mucho" con el presidente y fueron a buscarla para que hable al respecto sobre uno de los temas del momento y que tiene a Milei en el centro de la polémica.

"Es amiga de Javier Milei desde hace bastante. Me dijeron que hace unos años atrás fueron pareja, ahora son amigos y ella fue su asesora de imagen", expresó Marcela. Karina Iavícoli por su parte, sostuvo que "Ella no estuvo contratada por el Gobierno, pero como tienen tanta confianza, lo asesoró con su look rocker de la campera de cuero. Cuando entró al cuadro Yuyito a la vida de él, ella seguía siendo amiga del presidente y cruzaban mensajes".

Rosemary rompió el silencio. Foto: captura de pantalla/ América.

Lo cierto es que finalmente la mujer se animó a hablar y fue contundente: "Yo nunca trabajé con él, solo lo asesoré por una cosa nuestra en todo el año de campaña electoral, pero no soy del partido ni nada, es algo particular. Yo le cambié el look de las corbatas, la campera, los trajes... Y a partir de eso generamos una amistad".

Rosemary, la supuesta tercera en discordia en la relación de Javier Milei y Yuyito rompió el silencio:

En el final, habló sobre Amalia Yuyito González y subrayó que la conductora de "Empezar el Día" no tiene que estar celosa. Rosemary, sin embargo, cuando le preguntaban a cerca de estos temas más personales, no quiso dar ningún tipo de declaración al respecto.