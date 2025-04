Jésica Cirio rompió el silencio y compartió un comunicado tras la muerte de su hermana

Jésica Cirio finalmente rompió el silencio en medio de todos los rumores que comenzaron a circular sobre el fallecimiento de Verónica Mestre, su hermana. La modelo, que se encuentra desconectada de las redes sociales tras el escándalo con Piccirillo, realizó un contundente comunicado.

"Con relación al fallecimiento de mi hermana y viendo que en algunos medios están diciendo cosas que no son ciertas, me veo en la necesidad de hacer algunas aclaraciones", comenzó diciendo la modelo en el descargo que compartió en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 3 millones de seguidores.

Luego, agregó: "Mi hermana Verónica falleció hace dos meses, éramos hermanas por parte de mi mamá y siempre tuvimos buen vínculo", expresó Jésica. Además, sostuvo que "ella estaba enferma hacía más de 10 años por una enfermedad neurológica. A causa de ello, la internaron durante 10 días y falleció por un paro cardíaco de manera natural".

El posteo de Jésica Cirio en medio del dolor. Foto: Instagram/ @jesicacirio.

En el último párrafo, Cirio comentó: "Por respeto hacia ella y a la familia, decidimos no hablar ni contar nada en ese momento. Mi hermana no es conocida en los medios, y además yo no estaba ni estoy pasando un buen momento. Espero sepan comprender", cerró Jésica.

Ángel de Brito, en sus redes sociales, informó que mantuvo una charla con la modelo y reveló detalles de lo que fue la muerte de Verónica: "No hubo intervención policial porque fue una muerte convencional en hospital público, por eso no hay actuación policial ni judicial. A partir de las versiones periodísticas, la fiscal abrió una causa por averiguación de muerte".