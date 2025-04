Ángel de Brito reveló toda la verdad sobre la muerte de la hermana de Jésica Cirio: los detalles

Este viernes, cuando se llevaba a cabo la transmisión del programa Entrometidos (NET TV), el periodista Diego Suárez Mazzea reveló el fallecimiento de la hermana de Jésica Cirio. Este trágico suceso ocurre en medio de la controversia generada por la investigación de una presunta estafa millonaria vinculada a su esposo, Elías Piccirillo.

En las últimas horas, habló el padre de la modelo y subrayó que "ni mi hija ni su madre me avisaron nada. Esto me duele mucho. No entiendo por qué me ignoraron". El hombre también pidió explicaciones y que se aclare lo que le sucedió a Verónica, que terminó en este desenlace.

Ángel de Brito, conductor de LAM, utilizó sus redes sociales para informar finalmente lo que le sucedió a la hermana de Jésica: "Hablé con Jésica y me aclaró todo", comenzó contando el periodista. Luego, agregó: "Verónica Mestre. su hermana, por parte de madre, murió hace dos meses internada por una neumonía".

"La hermana de Cirio tenía 57 años, dos hijas... Es la primera hija de Marta Perutich y su primer marido del que enviudó joven, la mamá de Cirio, luego se casó con Horacio y tuvieron a Jésica", comentó Ángel. Luego el conductor comentó que no hubo intervención policial.

"No hubo intervención policial porque fue una muerte convencional en hospital público, por eso no hay actuación policial ni judicial. A partir de las versiones periodísticas, la fiscal abrió una causa por averiguación de muerte". La hermana de Jésica padecía una enfermedad neurológica desde hace 10 años.

Ángel contó además que "la causa de muerte fue una neumonía aspirativa que le produjo un paro cardíaco", confesó. También reveló la palabra de Jésica: "No uso las redes ni veo nada porque estoy procesando todo lo que me pasó en estos años", le respondió la modelo.