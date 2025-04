Lucas Benvenuto hizo un fuerte descargo tras la denuncia de Viviana Canosa y apuntó filosamente contra algunos periodistas

Luego de la denuncia judicial y mediática que Lucas Benvenuto hizo en 2023 contra Jey Mammon por abuso sexual a sus 14 años de edad, el patinador no volvió a expresarse en sus redes sociales al respecto, si bien la Justicia falló a su favor, por el tema de la prescripción no hubo condena para el conductor. Después del escándalo generado por Viviana Canosa con sus acusaciones a famosos por trata de menores, el joven volvió a pronunciarse en su cuenta de Instagram.

"Para la sociedad no existe la prescripción. ¿El ego dañado de una actriz/periodista desinformando vale más que una verdad que pesa y duele? ¿Vale más que los derechos vulnerados de las infancias?", iniciaba el fuerte descargo de Benvenuto compartido en su cuenta personal de la famosa red social.

"Entiendo que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario pero también entiendo cómo usan estas cosas para tapar las cag***s que se mandan sus allegados", siguió el tajante posteo del patinador que se vió nuevamente afectado por el revuelo mediático promovido por las acusaciones de Canosa.

El potente descargo de Lucas luego de las acusaciones de Canosa.

Foto: Instagram @lucasbenvenutoo

"No se usa el dolor banalizado para tapar cag***s ajenas. Yo aprendí a curar mis heridas en silencio... ¿Pero qué hacemos con el resto que los están escuchando ? ¿Ustedes son conscientes del daño que están ocasionando? Entiendo también que en el piso de arriba se ponen muy nerviosos cuando se tocan estos temas… Y qué bien que hacen", expresó tajante Lucas. También a modo de reflexión y en una clara alusión a las recientes declaraciones de Jey Mammon agregó: "Acá nadie pidió ser abusado, acá existen adultos responsables que deben pagar socialmente y en la Justicia la vulneración de abusar de menores de edad. Eso es un verdadero loco".

Viviana Canosa hizo una fuerte denuncia mediática y judicial apuntando contra artistas del medio.

Foto: Captura El Trece / Telefe

Sobre el final, de manera más que contundente Benvenuto expuso: "Fueron muy pocos los que realmente empatizaron con estas causas y créanme que los sobrevivientes no nos olvidamos. Eso es un loco gente!!! Querer normalizar la pedofilia porque no te conviene que se sepa tanto... Mientras haya periodistas, famosos , etc. aprovechándose de estos temas". Y remató: "Desinformando, banalizando y normalizando los abusos... Siempre va a estar un sobreviviente para cag****s la jugada. Con estos temas no se jode. Lo que dicen no saber, ya lo saben. ¡Es hora de que actúen!".