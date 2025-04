L-Gante rompió el silencio y fue letal al hablar de Wanda Nara: "Hay algunas mujeres que les gusta..."

Este jueves, L-Gante estuvo presente en Mujeres Argentinas. En el programa emitido por Eltrece fue consultado por su salud, como también por su reciente anuncio de separación de Wanda Nara. Recordemos que fue el Domingo de Pascuas cuando el cantante de cumbia 420 comunicó que ya no estaba más en pareja con la modelo.

"Te tengo enfrente y te quiero preguntar, ¿qué está pasando con Wanda? ¿Estás separado? ¿Te dejó ella? Vos le mandas algunos mensajes misteriosos también a través de tu cuenta", le consultó María Belén Ludueña.

La selfie que compartió el cantante de cumbia 420 para anunciar que se separó de la modelo.

"Con Wanda sí, nos separamos y hasta ahí, no hablamos más. Lo único que hablamos es que le pedí unas pastillas mías que tiene, que son para dormir, para descansar bien. Fue antes de ayer y después no hablamos más", explicó el músico.

"He visto que dio unas palabras, vi unas imágenes, unos textos. Pero bueno, viste, hay algunas mujeres que les gusta caer bien paradas", dijo L-Gante, sorprendiendo a la conductora y las panelistas.

Esto fue lo que dijo L-Gante en Mujeres Argentinas sobre Wanda Nara

"¿Vos decís que Wanda es una de las mujeres que quiere caer bien parada?", le preguntó la periodista. "Cae siempre bien parada ella. Pero no tengo data para dar de eso. Yo me siento tranquilo. Es una decisión de parte de los dos, no nos lamentamos", respondió el cantante.

Ludueña también quiso saber si el artista sigue enamorado de Wanda Nara y él, convencido, contestó que "no".