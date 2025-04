Inhibido y embargado: L-Gante tiene una millonaria deuda con su exabogada

De acuerdo con fuentes allegadas a L-Gante, el representante del RKT estaría atravesando una etapa complicada en cuanto a su salud y estado emocional. No obstante, este martes se difundió la postura de la abogada Sabrina Cipolla, quien aseguró que el músico mantiene una deuda pendiente de $25 millones con ella desde 2022 y que actualmente está inhibido y embargado.

El conflicto, más allá de lo jurídico, presenta un desarrollo cuanto menos peculiar. Alejandro Cipolla, cercano colaborador y amigo íntimo de Morena Rial, habría tenido, según declaraciones de la hija del periodista Jorge Rial, un vínculo sentimental con Wanda Nara. Curiosamente, la famosa mediática fue hasta hace poco pareja de L-Gante quien ahora enfrenta reclamos económicos de la hermana y colega del mencionado abogado.

Más allá de este entramado de relaciones públicas, la profesional del derecho con la que el cantante mantiene esta escandalosa deuda, afirmó: “Lo demandé porque lo representé a Elián en el juicio que le inició Tamara Báez –su exmujer y madre de su hija– en 2022 por alimentos. En ese expediente hicimos un acuerdo al respecto, además del cuidado personal y el régimen de comunicación”.

Habló la exabogada de L-Gante y brindó detalles de la millonaria deuda

La ex letrada representante de L-Gante explicó: “Cuando me rendían los honorarios para los aportes, lo pongo en conocimiento a Elian e hizo caso omiso, no me contestó. Lo tuve que notificar y ahora le inicié una demanda ejecutiva. En este momento se encuentra inhibido y embargado”, detalló Cipolla.

Asimismo, la abogada destacó que L-Gante no tiene bienes e inmuebles a su nombre, solamente tres autos, y expresó con evidente frustración: “El estilo de vida que muestra en las redes sociales no coincide, y esto lo puse de manifiesto en el expediente pidiendo la intervención de ARCA”.