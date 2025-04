La emotiva anécdota de Viviana Canosa con el papa Francisco: "Mirá que vas a..."

La muerte del Papa sacudió al mundo entero, y sin dudas, muchos se expresaron al respecto. Una de las figuras públicas que no tardó en expresarse ante la noticia fue Viviana Canosa, la periodista que es centro de críticas y denuncias. La rubia inició su programa el lunes a la noche recordando una increíble anécdota con el Sumo Pontífice.

“Voy a contar una intimidad que la sabe mi equipo, pero no sé si la conté públicamente, Yo volvía loco a mi productor, porque necesitaba la entrevista con el Papa o ir a Santa Marta. Yo necesitaba ver ese hombre por lo que generaba cuando yo militaba las dos vidas, la vida desde la concepción, y era en los medios una de las pocas que militaba eso como católica”, empezó Canosa.

La última aparición pública del papa Francisco. Créditos: Archivo MDZ.

Y continuó: “Me dicen ‘mirá que vas a recibir un llamado’, y vos decís ‘me están jodiendo todos’. Y, un día, el Papa tuvo un gesto que yo no voy a olvidar nunca. No voy a contar exactamente la historia, pero yo recibí un llamado donde alguien me felicitaba por ser la única en los medios de comunicación que defendía las dos vidas y yo, si no me hubieran avisado que esa voz no era de (Ariel) Tarico, esas cosas que uno se guarda para contar a los nietos”.

“Yo estaba saliendo de la ducha, suena el teléfono y vos estabas esperando ese llamado. Era como el número que no sale nada y te quedás quieta así y decís ‘jodeme que no es Tarico’. Fueron dos palabras, yo creo que me quedé un rato sentada en el baño como diciendo ‘no puedo creer’, llamé a dos personas para contarles”, expresó emocionada.

Y finalizó diciendo: “Hoy me llamaban algunos voceros de algunos arzobispos que son amigos y, a veces, decían en el Vaticano; no voy a decir el Papa porque me parece un montón, pero en el Vaticano, gente que lo veía que decía ‘esta mina defiende más a los católicos que los curas que tenemos en la Iglesia’”.