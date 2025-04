Fuerte momento: Luis Ventura rompió en llanto en América tras recibir amenazas de muerte

Luis Ventura es un periodista que no le teme a las consecuencias cada vez que opina o informa sobre temas verdaderamente polémicos. Sin embargo, el comunicador sintió miedo luego de que le llegaron cuatro amenazas de muerte en el día de ayer por medio de mensajes de texto.

El presidente de APTRA decidió volver a "A la tarde", programa que se emite por América y que es conducido por Karina Mazzocco para dar su testimonio: "Me da impresión lo salvaje, lo asesino, decir que te van a decapitar no es una palabra que se escucha frecuentemente", comenzó diciendo.

Luis Ventura, además agregó: "En alguna oportunidad han llamado a casa y han atendido mis hijos", confesó. También dejó en claro que no pudo dormir tranquilo por todo lo que se encuentra pasando, que no es para nada cómodo, ya que en uno de los mensajes le informan que saben la dirección de su casa.

El fuerte relato de Luis Ventura en medio de las amenazas de muerte que recibió:

En un momento de su descargo, Luis Ventura les hizo escuchar a sus compañeros un audio donde una familia le pidió "por favor que sacara al jefe de familia de la droga", él lo ayudó y la familia le agradeció por el gesto que había tenido. Fue allí donde no pudo aguantar la emoción: "Ese es Ventura que convive con la miseria", comenzó diciendo con la voz quebrada y lágrimas en sus ojos.

"Sabés por qué no se usa frazada en las villas, porque no hay guita y se rodean de perros, porque te da el calor de su cuerpo, así vive esa gente... Eso lo viví en carne propia". En el final destacó que "puedo asegurar que tenés una miseria y una impotencia porque a todos no los podés ayudar".