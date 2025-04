Escandalosa pelea al aire entre María Belén Ludueña y sus panelistas: el fuerte video

El Trece se encuentra en medio de la polémica luego de las fuertes acusaciones que lanzó Viviana Canosa en su programa. Ahora vuelve a ser tendencia uno de sus ciclos y es nada más ni nada menos que en el magazine conducido por María Belén Ludueña, "Mujeres Argentinas".

La conductora invitó a Roberto García Moritán para charlar de todo lo que ha pasado en su vida en el último tiempo y fue esto el motivo que desató un fuerte escándalo. Evelyn Von Brocke, una de las panelistas, le expresó al exminsitro que "tuve información cuando estabas recién casado con Pampita y me llegaban mensajes con evidencia", soltó.

Fue en ese momento que la conductora del programa decidió interrumpir a su compañera para frenar el momento: "No sé a qué vas Evelyn con esto, no lo tengo que defender, pero no era el sentido de la nota porque lo hablamos también previamente", comenzó diciendo.

María Belén Ludueña al borde del llanto. Foto: captura de pantalla/ Youtube: El Trece.

Luego, agregó: "Me suena extorsionador porque tenemos que jugar a eso, yo soy pro familia. Me parece que si respetamos tanto a Carolina, estas cosas tampoco deberían suceder", sostuvo. Además, subrayó: "El tirarnos los carpetazos en un programa me parece de cuarta".

La escandalosa pelea al aire en el programa de María Belén Ludueña:

La conductora, cuando quiso hablar una de sus panelistas, volvió a interrumpir de manera contundente porque la situación se había realmente desbordado, ya que la discusión subió de tono: "Yo pongo los límites también porque la nota, la traje yo... Hay cosas que no me gustan, yo con la familia me planto y no me gusta que pasen estas cosas", cerró entre lágrimas.