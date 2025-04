Chau Mac Allister: Camila Mayan mostró a su nuevo "chongo" y las redes estallaron

Camila Mayan ha logrado construir su carrera profesional en el streaming argentino y mantenerse como influencer de estilo. La ex de Alexis Mac Allister se encuentra posiblemente en su mejor momento a nivel personal y laboral. Desarrollándose como panelista en LUZU TV en el programa Patria y Familia, habiendo cumplido 26 años hace unos días y rodeada de sus amigos, la joven se muestra feliz y orgullosa de sus logros.

Pero, recientemente, algunos videos y comentarios la muestran con un joven, que también ha participado en el streaming que frecuenta la influencer. Todo apunta a que Mayan y Julián Racca "el cordobés", como lo apodan sus amigos, estarían conociéndose desde hace un tiempo. El joven dijo presente en el cumpleaños de Camila y se mostraron muy acaramelados.

A finales del año que pasó, Camila Mayan presentó a su "chongo" en Patria y Familia. Allí, contó como se conocieron: "Estábamos en un evento, una cena", inició la influencer, mientras el joven declaró que 'se lanzaron miradas', y se acercó a hablarle, aprovechando la ocasión para halagar un pañuelo que la joven llevaba. La anécdota terminó con la confesión de que esa noche, estuvieron juntos.

Desde ese momento, el joven, quien también es influencer y tiene 23 años, ha realizado apariciones esporádicas en streaming y por supuesto, en algunas fotos con Camila Mayán, aunque ambos no han aclarado si se trata de una relación real o simplemente es una complicidad entre los dos.

Sin embargo, Julián Racca volvió al streaming y anticipó sus próximas actividades, algo a lo que Mayan se mostró no solo interesada, sino picante: "Mañana me voy a San Bernardo", dijo el joven cordobés, a lo que Camila respondió: "Capaz mañana me quedo dormida de vuelta", lo que despertó risas en la mesa.