Yuyito González y la polémica declaración tras anunciar su separación de Javier Milei: "Voy a traer una ecografía..."

Yuyito González se separó del presidente de la Nación. La periodista lo anunció en su programa a tan solo horas de se conociera la noticia sobre el fallecimiento del papa Francisco. La conductora había expresado hace unas semanas que "la verían casada", confesando su deseo de vestir de blanco, aunque nunca aclaró que fuera con Javier Milei.

También, hace dos semanas rompió los rumores de separación mostrando en su programa dos muñecos que simbolizaban su persona y su ex pareja, a lo que exclamó: “Se lo dedico a mi amor, a Javier, que te amo, que estamos juntos, que dentro de poco vamos a cumplir un año de estar juntos. Un milagro, una cosa hermosa, maravillosa". Finalmente, la relación vio su fin a casi un año de consumarse.

Recientemente, la periodista de Empezar el día (Ciudad Magazine) emitió una serie de comentarios que dejaron al público un tanto desencajado: “Yo les quiero decir algo que en serio quiero que les quede con un mensaje. El tema del pony, el pony es un símbolo, el tema del pony no es por quién vos puedas tener al lado, yo cuando hablo del pony hablo de que yo me siento empoderada, una mujer que se auto valora, por supuesto que tengo a Dios en mi vida y eso es lo principal".

González continuó, sugerente: “Tengo un autoestima elevada y el tema del pony tiene que ver con eso, no con circunstancias de tu vida como en qué trabajo estás, si tenés rating, si te ven, si te quieren, no te quieren, si tenés pareja, no tenés pareja. El pony tiene que ver con vos, no tiene que ver con otras cosas. Yo lo que te quiero decir es, subite al pony”.

“Y dicho sea de paso, les digo algo más, ¿saben lo que voy a traer? Hoy tengo que ir a la ginecóloga justamente, voy a traer una foto, una ecografía de mis ovarios. Porque saben ¿saben los ovarios que tengo? Yo tengo que poner una foto de mis ovarios, sinceramente se los digo (...) ocúpate de tu vida, amate, hacete cargo de tus ovarios, sentite bien con tu vida, y vas a dejar de criticar la vida del otro", apuntó Yuyito, filosa.