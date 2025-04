Revelaron cómo se encuentra Luis Ventura tras la amenaza de muerte y el fuerte pedido que realizó

Luis Ventura es uno de los periodistas más picantes de la televisión argentina y a la hora de dar diferentes opiniones de temas fuertes, no da un paso para atrás. Esto le trajo serias consecuencias, ya que en "Intrusos" revelaron que fue amenazado de muerte y esto generó preocupación.

"Luis Ventura amenazado por una organización criminal. Varias amenazas. Lo contaron esta mañana nuestros colegas de Puro Show y Luis Ventura mandó a Pablo Layus este audio que vamos a escuchar", anunció el conductor y luego pasó a reproducir el audio del propio Ventura.

"Que hable el abogado, no sé cuáles son los pasos (a seguir). Yo lo presenté en la Justicia y chau... Cuando me apunten que no le erren eh, que no me dejen respirando porque los voy a buscar", sentenció en el mensaje de voz el conductor de "Secretos Verdaderos".

Luis Ventura amenazado de muerte. Foto: captura de pantalla/ América.

En "A la tarde", programa del cual forma parte Luis, hablaron al respecto y dieron detalles de cómo se encuentra su compañero tras esta situación. Guido Süller fue quien dio la información: "Puedo decirles que está bien y lo que él quiere es que lo cuiden, quiere una custodia (policial)".

Revelaron cómo se encuentra Luis Ventura tras ser amenazado de muerte:

Daniel Ambrosino, otro de los panelistas del ciclo, leyó una de las amenazas que le llegaron a Ventura: "Sabés quién soy... Soy el terror del barrio 1-11-14", uno de los lugares peligrosos que tiene Buenos Aires. Por esta situación, Luis no asistió al programa de hoy.