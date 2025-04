Luis Ventura habló tras ser amenazado de muerte: "Los voy a buscar"

El estilo directo y punzante de Luis Ventura parece haber provocado la ira de ciertos sectores, al punto de que habría recibido intimidaciones graves. Así lo revelaron este martes Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Intrusos (América TV), en el programa compartieron un audio exclusivo del periodista sobre este delicado episodio que involucraría amenazas de muerte.

Los conductores del ciclo dieron a conocer que Ventura fue amenazado por lo que describieron como una organización criminal. El comunicador envió un mensaje de voz a Pablo Layus, uno de los panelistas, en el que relató brevemente lo ocurrido.

El hecho pone en evidencia los riesgos que enfrentan los periodistas al investigar o difundir informaciones sensibles. Ventura, conocido por su postura frontal, ahora atraviesa un momento complejo, aunque hasta el momento no se han difundido más detalles sobre las amenazas de muerte o su posible origen. El caso ha generado preocupación en el medio, destacando la vulnerabilidad de quienes ejercen el oficio con total libertad.

Luis Ventura habló con un periodista de Intrusos tras recibir serias amenazas

"Que hable el abogado, no sé cuáles son los pasos (a seguir). Yo lo presenté en la Justicia y chau...", explicó Luis Ventura, también hizo referencia a las contundentes amenazas de muerte que ha recibido. "Cuando me apunten que no le erren eh, que no me dejen respirando porque los voy a buscar", sentenció en un tono cargado de furia el experimentado periodista.

Sobre el origen de estas intimidaciones, el panelista Pablo Layus sugirió que podrían estar vinculadas a la postura que adoptó Ventura en el caso de Viviana Canosa. Recordó que el periodista no solo mantuvo una posición contraria en este tema, sino que también fue quien leyó la denuncia en Secretos Verdaderos (América TV) y luego se enfrentó al abogado de Canosa, Juan Manuel Dragani, durante su participación en Infama (América TV). Estas intervenciones públicas podrían haberlo convertido en un blanco.

Rodrigo Lussich reveló que Ventura ha recibido cuatro amenazas de muerte, un dato alarmante que refleja la gravedad de la situación. El conductor, quien vivió una experiencia similar durante sus primeros años en Intrusos junto a Jorge Rial, expresó su solidaridad con el colega. "Yo lo pasé y que te amenacen de muerte es horrible", confesó, subrayando el peligro al que se exponen los comunicadores cuando tocan temas sensibles.

Este episodio no solo pone en evidencia los riesgos que enfrentan los periodistas de espectáculos al investigar ciertos conflictos, sino que también plantea un debate sobre la seguridad en el rubro. Mientras Ventura atraviesa este difícil momento, sus colegas y el público siguen atentos a las repercusiones, esperando que las autoridades tomen cartas en el asunto para garantizar su protección.