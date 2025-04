HBO MAX: Los 3 estrenos que arribarán en 2025 y no te podés perder

El 2025 llega cargado de novedades y estrenos en HBO MAX, con una estrategia de contenidos que busca dejar huella. La plataforma no solo renovará sus éxitos más populares, esas producciones que engancharon a millones con giros inesperados, sino que también introducirá títulos frescos pensados para marcar tendencia. En su lista destacan apuestas arriesgadas que pretenden replicar el fenómeno de los clásicos digitales, esos éxitos que trascendieron pantallas, desbordaron elogios de la prensa y superaron incluso las metas de sus estudios.

Con un mix que va desde relatos dramáticos de alto voltaje hasta humor ácido y sin filtros, la plataforma claramente apuesta por diferenciarse en la guerra de los streamers. Su objetivo es claro: liderar con propuestas únicas, donde la excelencia narrativa y la variedad de géneros sean su bandera.

Creada por el mismo artífice detrás del éxito de Downton Abbey, esta ficción histórica transporta al espectador a la elegante Pensilvania de 1882.

La edad dorada (Temporada 3)

Se alza como una de esas producciones televisivas excepcionales, aclamada por la crítica, impecable en su narrativa y con un notable seguimiento del público. Sin embargo, por motivos que resultan inexplicables y quizá hasta injustos, no ha logrado consolidarse en el centro de los debates culturales.

Creada por el mismo artífice detrás del éxito de Downton Abbey, esta ficción histórica transporta al espectador a la elegante Pensilvania de 1882, donde despliega un fascinante tapiz de intrigas sociales, diálogos afilados y relaciones familiares cargadas de matices. Uno de sus mayores aciertos es el protagonismo de un reparto femenino magistral, que brilla en cada escena y añade profundidad a este drama de época meticulosamente construido.

Fecha de estreno: 2025 / Reparto: Louisa Jacobson, Christine Baranski, Carrie Coon, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Taissa Farmiga / País: Estados Unidos / Número de capítulos: 9 / Duración de los capítulos: 55 min / Número de temporada: 3

La nueva serie explorará los acontecimientos previos a la trama original.

It: Bienvenidos a Derry

HBO Max está desarrollando una serie precuela de 'It', el aclamado relato de terror creado por Stephen King, que alcanzó gran popularidad en el cine gracias a las adaptaciones dirigidas por Andy Muschietti: It (2017) y su continuación, It: Capítulo 2 (2019).

Aunque ambas películas fueron un fenómeno de taquilla, muchos espectadores notaron un cierto declive en la recepción crítica y el impacto cultural de la segunda parte en comparación con la primera. Esto podría deberse a que la magia de la historia reside, en gran medida, en la nostalgia y la intensidad de la infancia, un elemento que pierde fuerza cuando la trama salta a la vida adulta de los protagonistas.

Bajo el título Welcome to Derry, la nueva serie explorará los acontecimientos previos a la trama original, trasladándonos a la década de 1960 para profundizar en los orígenes del siniestro payaso Pennywise y los oscuros secretos que marcaron el pueblo de Derry mucho antes de la llegada del Club de los Perdedores.

El proyecto contará con Andy Muschietti como productor ejecutivo, junto a su hermana Barbara Muschietti y el guionista Jason Fuchs, quien también se ha encargado de desarrollar el libreto. Además, el director argentino estará al frente del episodio piloto, asegurando una conexión estética y narrativa con las películas anteriores.

Para los fans del universo de It, esta serie se perfila como uno de los estrenos más esperados de 2025, prometiendo expandir el mito de Pennywise y sumergirnos de nuevo en el terror sobrenatural que convirtió a la obra de King en un referente del género.

Fecha de estreno: 2025 / Reparto: Bill Skarsgård, Taylour Paige, Jovan Adepo, James Remar, Madeleine Stowe / País: Estados Unidos / Número de temporada: 1 Las andanzas de este peculiar antihéroe y su excéntrico equipo de aliados prometen seguir entregando historias frescas y llenas de sorpresas.

El Pacificador (Temporada 2)

La serie ha dejado claro, gracias al talento de John Cena y al enfoque de Max, que Marvel puede producir proyectos de superhéroes llenos de carisma, originalidad y mucho atractivo. Esto quedó demostrado incluso antes del éxito aclamado como El Pingüino, que reafirmó este mismo nivel de calidad.

Gran parte del acierto recae en el sello distintivo de James Gunn, cuya impronta creativa se percibe en cada detalle, así como en el carisma cómico de John Cena, que se ha convertido en un elemento clave de la serie. Sin embargo, 'El Pacificador' aún no ha dicho su última palabra: las andanzas de este peculiar antihéroe y su excéntrico equipo de aliados prometen seguir entregando historias frescas y llenas de sorpresas.

Fecha de estreno: 2025 / Reparto: John Cena, Jennifer Holland, Chukwudi Iwuji, Danielle Brooks, Steve Agee / País: Estados Unidos / Número de capítulos: 8 / Duración de los capítulos: 40 min. / Número de temporada: 2