Yanina Latorre reveló fuertes internas en un programa de América y hay polémica: "Saltan los egos"

Yanina Latorre arrancó el día informando una fuerte interna que existiría en el programa de Sergio Lapegüe que sale al aire todas las mañanas por América. Es que el conductor de "Lape Club Social" faltó por un pequeño problema de salud y esto hizo que se genere un escándalo para ver quién lo reemplazaba.

"Lape faltó hoy al programa por un problemita de salud", comenzó contando Yanina a través de sus historias de Instagram. Luego, agregó de manera picante que "cuando el conductor no está... saltan los egos", dejando en claro que había una disputa para ver quién conducía el programa ante la ausencia del periodista .

Pero esto no es todo, ya que la conductora de "Sálvese Quien Pueda" confirmó que habría existido un enorme escándalo con Marina Calabró quien forma parte del equipo de trabajo: "Calabró llegó y se enteró que conducía Mauro Szeta. El grito en el cielo", escribió la panelista.

La disputa de la conducción en el programa de Sergio Lapegüe. Foto: Instagram/ yanilatorre.

Ante esta situación, Marina habría decidido llamar a la producción "amenazando que renunciaba", según contó Latorre. Es por esto que en el programa del 21 de abril conducieron Mauro Szeta y Marina Calabró juntos y según la propia Yanina "puso como condición que el plano sea conjunto".

La actitud que habría tomado Marina Calabró. Foto: Instagram/ yanilatorre.

Además, la panelista de LAM, dejó en claro que no es la primera vez que toma una actitud así. Ya lo habría hecho con Sol Pérez en los debates de Gran Hermano: "No nos olvidemos del silla gate del debate de Gran Hermano. Le sacó el lugar a Sol Pérez porque no quería sentarse atrás, que papelón", cerró Yanina.