Una nueva acusación golpea a Viviana Canosa: "¡Se murió mi mamá y yo la fui a...!"

Infama (América TV) ardió en declaraciones, Viviana Canosa no para de recibir diversas acusaciones de personas que trabajaron con ella. Una de esas fue Claudia Elizalde, exmaquilladora de la rubia. El programa que guía Marcela Tauro fue testigo de una gravísima acusación que podría complicar a la periodista en su futuro laboral y en la Justicia.

Elizalde acusó a Canosa de haberla echado después de doce años de trabajo, a pesar de que Viviana dijo que fueron seis, también declaró haber trabajado en 'negro' y en situaciones de fuerza mayor, tales como el fallecimiento de su madre.

La charla en la mesa de Infama estalló después de que dijeran que Viviana Canosa le pagó el entierro a su madre, algo que la mujer salió a desmentir: "A mi mamá la mataron, a mí nadie me pagó nada. Mi familia y yo pasamos angustias. Mi hermano se paseó por todos los canales por al asesinato de mi mamá".

Claudia Elizalde en Infama. Créditos: Captura de pantalla / América TV.

"No me dio ni un día de descanso. Se murió mi mamá, la fui a enterrar y yo la fui a maquillar igual, obvio que miente, miente en todo. No sé si se olvida o quiere ensuciar, ella, Lucas Bertero, todos. Quieren hacerse que son todos amigos. Yo sé muchas cosas", sentenció amenazante, Claudia Elizalde.

Luego, dijo furiosa: "Yo estoy en juicio con Viviana Canosa, dijeron que yo trabajé con ella seis años y trabajé 12. Ella me echó y yo estuve mal, me llevaron a firmar algo que no tenía que haber firmado. Estaba mal, vulnerable. Mi abogada está atrás de este juicio. Trabajé doce años. Ojalá le gane el juicio".

Para finalizar, la mujer dijo entre lágrimas: "Yo hice mi trabajo, lo que teníamos que hacer. El día que yo discutí con ella me descompuse en la puerta de mi casa, vino la ambulancia, tuve un pico de presión, casi me agarró un ACV. Después mandó ochenta mensajes preguntando cuándo iba a volver a trabajar".

"Trabajé doce años, yo puedo hablar tranquilamente. Si me quiere hacer una demanda que me la haga. Obvio que perdí el miedo. Estuve 24 horas con ella al día. Todo el tiempo, sábado, domingo, dejé a mi familia por ella. Que venga a ser desagradecida, estuve en negro. Yo tenía miedo de quedarme sin trabajo. Gracias a ella me quedé sin trabajo, me quedé con deudas", culminó Claudia Elizalde, en medio de un profundo llanto.